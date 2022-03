Securitatea cibernetică, o prioritate pentru agențiile guvernamentale europene

Digitalizarea aduce schimbări majore pentru fiecare dintre noi, însă dincolo de nivelul individual la care ne putem raporta, tehnologia poate remodela economii și societăți în ansamblu. Potențialul de accelerare a progresului digital este uriaș, iar beneficiile, majore pentru oamenii, organizațiile și comunitățile care aleg să investească în inovație.

Însă, odată cu nivelul de digitalizare, crește și numărul riscurilor cibernetice, motiv pentru care securitatea în mediul digital devine tot mai importantă pe agenda autorităților și administrațiilor publice din întreaga lume.



Creșterea gradului de utilizare a soluțiilor și a instrumentelor tehnologice modelează, așadar, și peisajul amenințărilor cibernetice. Acesta este contextul în care Agenția de Tehnologie a Informației din Malta (MITA - Malta Information Technology Agency) a migrat în urmă cu aproximativ un an în cloud, utilizând infrastructura Microsoft Azure. Scopul final a fost acela de a îmbunătăți gradul de detecție a amenințărilor cibernetice, prin intermediul unor algoritmi de predicție bazați pe inteligența artificială.



Anterior accesului la tehnologia cloud computing, Agenția de Tehnologie a Informației din Malta utiliza o soluție on-premises pentru a gestiona aspectele legate de securitatea cibernetică care s-a dovedit a fi ineficientă, raportat la volumul și amploarea proiectelor. În plus, sistemul putea fi operat doar de personal specializat, ceea ce îngreuna și mai mult întregul proces. În timp, instituția a ajuns la concluzia că analiștii și experții în securitate cibernetică aveau nevoie de instrumente care să funcționeze proactiv, emițând alerte în timp real, astfel încât ei să poată lua măsurile necesare în timp util, iar cele folosite până atunci nu puteau face asta, explică Jonathan Cassar, Chief Technology Officer în cadrul Agenției de Tehnologie a Informației din Malta.



În prezent, Agenția de Tehnologie a Informației din Malta utilizează funcțiile de securitate disponibile în Microsoft Azure Sentinel și Microsoft 365 Defender, prin intermediul cărora a fost creată o infrastructură complexă de securitate cibernetică, bazată pe inteligență artificială.



La rândul său, Invitalia (agenție guvernamentală din Italia, responsabilă cu gestionarea investițiilor interne și dezvoltarea economică, la nivel național) a implementat, de curând, soluții disponibile în Microsoft Azure din dorința de a-și securiza infrastructura digitală și de a integra resurse adiționale disponibile în cloud.



În acest fel, eficiența operațională a Invitalia a fost radical îmbunătățită, instituția observând și o creștere a gradului de agilitate și a capacității de adaptare a instituției. În plus, Invitalia are acces la resurse suplimentare în cloud, pe care să le utilizeze doar în perioadele cu activitate ridicată, lucru care a dus și la o reducere a costurilor.



Infrastructura digitală este în mare măsură deținută și operată de companii private, iar cadrul de reglementare este făcut de guverne si instituții internaționale. Microsoft crede într-o colaborare strânsă cu sectorul public și într-o abordare multilaterală pentru diverși actori privați și instituționali, pentru a asigura cel mai înalt nivel de securitate cibernetică pentru societate.



Autoritățile din România au înțeles, la rândul lor, că transformarea digitală reprezintă un vector al progresului și că cele mai bune rezultate vor apărea acolo unde se vor concentra resurse importante. De aceea, România a elaborat politici publice și a înființat instituții specializate, cum este Autoritatea pentru Digitalizare României (ADR), care are drept scop realizarea obiectivelor Guvernului în sfera transformării digitale. La nivelul Uniunii Europene, transformarea digitală este unul dintre principalii piloni din Mecanismul de Redresare și Reziliență (The Recovery and Resilience Facility - RRF), iar îndeplinirea țintelor vizate de acesta este importantă pentru creșterea economică viitoare, nu doar a României, ci și a celorlate state din Europa.



Microsoft este un partener de încredere pentru autoritățile din întreaga lume, colaborând cu acestea pe diferite verticale și sprijinindu-le în acest fel să se modernizeze. În ultimii 40 de ani, compania a colaborat cu agenții și autorități locale, regionale și federale din întreaga lume, sprijinind mii de organizații în procesul de digitalizare, prin soluțiile și tehnologiile pe care le dezvoltă și le perfecționează neîntrerupt.

Articol realizat cu sprijinul Microsoft Romania

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: