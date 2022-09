VIDEO: Apple a lansat noua serie iPhone 14, care include patru modele diferite | La ce prețuri vor fi vândute

Apple a lansat noua serie smartphone iPhone 14, care include nici mai mult, nici mai puțin de patru variante diferite, iPhone 14 și iPhone 14 Plus, variantele mai „ieftine” ale companiei și modelele iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max, care vin cu echipări superioare, dar și prețuri mai mari.

iPhone 14 și iPhone 14 Plus arată la fel ca iPhone 13 de anul trecut, scrie start-up.ro. Doar că anul acest există iPhone 14 Plus ce are o diagonală mare de 6,7 inci. Acestea au același notch ca în trecut, însă sunt disponibile în noi culori. Chiar și la interior lucrurile stau aproape la fel ca anul trecut și avem tot procesorul A15 Bionic de pe iPhone 13, dar cu mai multe nuclee grafice, fiind cu 15% mai rapid în jocuri decât iPhone 13. De asemenea, Apple a schimbat așezarea componentelor la interior pentru o răcire mai bună.

iPhone 14 Plus va fi disponibil din octombrie la un preț de 899 de dolari. iPhone 14 va fi disponibil din septembrie la același preț ca iPhone 13 la lansare, adică 799 de dolari.

Mai multe detalii despre specificațiile iPhone 14 și 14 Plus, puteți găsi AICI.

iPhone 14 Pro și Pro Max sunt cele mai interesante telefoane prezentate de Apple în cadrul evenimentului Far Out și acestea primesc cele mai mai îmbunătățiri, mai scriu colegii noștri de la start-up.ro.

Există câteva schimbări importante pe care Apple le-a făcut pentru iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max: lockscreen ce poate fi personalizat (caracteristică ce este disponibilă pe mai multe telefoane iPhone ce pot trece la iOS 16); o cameră principală de 48 de megapixeli cu un senzor mai mare, un ecran care nu mai are acel notch, ci o perforație în partea de sus. Aceasta primește și o funcție utilă și acolo vei vedea notificările și alte mesaje pe care le primești pe telefon. Apple o numește „Dynamic Island”.

Mai multe detalii despre specificații și noutățile aduse de modele iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max puteți afla de AICI.

Prețurile pentru modelele iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max, recomandate de Apple, sunt de 999 de dolari, respectiv 1.099 dolari.

Sursa foto: Captură video / Apple - YouTube

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: