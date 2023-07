Lansarea iPhone 15 de către Apple: când ar urma să aibă loc, preț și ce schimbări sunt așteptate

Lanseara noii serii iPhone, iPhone 15, se apropie cu pași repezi, iar fanii Apple au deja acces la o mulțime de informații legate de modul în care ar urma să arate noile dispozitive. Cu o mulțime de furnizori implicați în realizarea seriei iPhone 15, mai multe informații au fost scurse către presa internațională și către bloggerii de tehnologie. Vă prezentăm mai jos mai multe detalii cu privire la data la care ar putea fi lansată seria iPhone 15 și ce schimbări pregătește Apple pentru smartphone-urile din seria iPhone 15.

Începutul toamnei este așteptat cu nerăbdare de fanii smartphone-urilor Apple. Noua serie iPhone, iPhone 15, va fi prezentată de către compania de tehnologie peste câteva luni, informații cu privire la o serie de specificații fiind deja scurse către public. Această lansare a smarthpone-urilor din seria iPhone 15 vine într-un an extrem de interesant pentru Apple. Compania de tehnologie a trecut la finalul lunii iunie din nou pragul de 3.000 de miliarde de dolari în ceea ce privește evaluarea.



De asemenea, compania condusă de Tim Cook, are parte de o lansare a seriei iPhone 15 după ce în urmă cu câteva luni, în cadrul evenimentului WWDC 2023, i-a făcut pe fanii companiei să se întrebe dacă asistăm la un nou moment revoluționar, precum cel din 2007, când a fost lansat iPhone-ul. Perechea de ochelarii inteligenți Apple Vision Pro este dispozitivul care i-a făcut pe aceștia să își pună această întrebare, reprezentând poate cel mai ambițios proiect hardware de la lansarea iPhone-ului.



Apple a depășit și așteptările analiștilor de pe Wall Street atunci când a raportat rezultatele trimestriale pentru trimestrul care s-a încheiat la 1 aprilie. Dacă ne uităm la date, acestea consemnau o scădere de 2,5% în ritm anual a vânzărilor, până la 94,8 miliarde de dolari, o performanță mai bună decât scăderea de 4,4% prognozată de analiști. Datele de la acel moment arătau că profitul net a rămas constant la 1,52 de dolari pe acțiune, peste estimările analiștilor care mizau pe un profit net de 1,43 dolari per acțiune.



La acel moment, datele arătau că vânzările de telefoane iPhone au crescut cu 1,5% în ritm anual, până la 51,33 miliarde de dolari.

Dată lansare iPhone 15: când ar putea prezenta Apple noua serie de smartphone-uri



sursa foto: Heerapix / Shutterstock.com

Experții din zona de tehnologie se așteaptă ca lansarea seriei iPhone 15 să aibă loc în luna septembrie. Dacă ne uităm la ultimele lansări, putem observa că seriile iPhone 14 și iPhone 13 au debutat în luna septembrie a anilor trecuți.

Au apărut o serie de informații cu privire la provocările pe care Apple le întâmpină în ceea ce privește producția noilor modele, ca urmare a planurilor de a reduce marginile dispozitivului.

Datele din piață nu indică faptul că Apple ar urma să amâne lansare modelelor iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max, însă s-ar putea să vedem cantități limitate la lansarea din septembrie 2023.

Lansare iPhone 15: așteptări privind prețul smartphone-urilor și principalele schimbări



Sursa foto: Jenari / Shutterstock.com

Zvonurile sugerează că ne putem aștepta ca modelele din seria iPhone 15 să vină cu un port de încărcare de tip USB-C, în detrimentul portului de încărcare Lighting. E important de reamintit faptul că, la finalul anului trecut, Consiliul European a aprobat definitiv Directiva privind încărcătorul comun. Reglementarea face ca, în 2024, portul de încărcare USB-C să devină obligatoriu pentru o gamă largă de dispozitive electronice, precum telefoanele mobile, tabletele și căști.

Este de așteptat ca modelele standard din seria iPhone 15 să primească un upgrade la nivelul procesorului, fiind folosit A16, regăsit pe modelele Pro din seria iPhone 14, în timp ce modelele Pro din seria iPhone 15 să folosească varianta mai nouă, respectiv procesorul A17.

De asemenea, este de așteptat ca modelele Pro să aibă parte de un upgrade în ceea ce privește carcasa, care ar urma să fie din titan, dar și margini mai subțiri si mai curbate și alte modificări minore de design.

Modelul iPhone 15 Pro Max ar urma să aibă parte și de un upgrade in ceea ce privește camerele foto care să îi permită un zoom mai puternic.

Lansare iPhone 15: Dynamic Island pe toate modelele și prețuri asemănătoare cu anul trecut



Sursa foto: Uladzik Kryhin / Shutterstock.com

Macrumors.com se așteaptă ca prețurile modelelor iPhone 15 să fie la fel ca în cazul seriei precedente - începând de la 799 de dolari pentru modelul standard și de la 899 de dolari pentru iPhone 15 Plus.

Schimbări sunt așteptate și în ceea ce privește cipurile destinate ecranului OLED, acestea urmând a fi mai performante și capabile să reducă consumul de energie, oferind astfel o baterie care să dureze mai mult.

O altă noutate ține de Dynamic Island, schimbarea la nivel de design pe care am văzut-o la modelele premium din seria iPhone 14. Conform informațiilor apărute, această funcție, care transformă partea din jurul camerei într-o secțiune de unde pot fi administrate diverse aplicații, va fi prezentă pe toate modelele din seria iPhone 15.

Sursa foto: Kovop/Shutterstock.com

