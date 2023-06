Revoluționează Apple industria cu ochelarii Vision Pro așa cum a făcut cu iPhone-ul? Detalii despre noul produs

Poate cel mai ambițios proiect hardware de la lansarea iPhone-ului, ochelarii inteligenți Apple Vision Pro vin și cu un preț pe măsură: 3.499 de dolari și folosesc tehnologii precum realitatea augmentată și realitatea virtuală.

Dispozitivul e lansat pe o piață unde Apple are deja o serie de competitori, poate cel mai puternic fiind Meta, prin headsetul său Quest.

Sistemul de operare nou pe care-l vor folosi ochelarii inteligenți se numește VisionOS și vine cu o interfață care te trimite cu gândul la cea a televizoarelor inteligente, utilizatorii controlând-o prin intermediul vocii și a gesturilor.

Apple a prezentat și o serie moduri în care casca poate fi folosită, precum aplicații 3D, vizionarea de filme, conținut educațional, navigarea pe Internet sau în jocuri video. De asemenea, ea este gândită și pentru zona de business, înlocuind monitoarele și fiind capabilă să ruleze diverse browsere și aplicații folosite la serviciu de către utilizatori.

Autonomia dispozitivului este de 2 ore și vine cu o baterie interschimbabilă. Ochelarii au în componența lor aluminiu, sticlă și firbă de carbon, folosind două ecrane microLED 4K.

Apple Vision Pro, the company says, will rely on hands, eyes, and voice to interact with app icons and experiences that feel physical and even cast shadows in your space. They’re not the date-ready glasses I was expecting, but okay. pic.twitter.com/8dpwtncpF0— Jacob Ward (@byjacobward) June 5, 2023