Patru din zece investitori români (39%) par să se orienteze către criptoactive şi plăţi digitale atunci când se gândesc la investiţii pe termen lung, arată un sondaj recent realizat de o platformă de investiţii.

Potrivit eToro Retail Investor Beat, la întrebarea legată de planurile de investiţii pe termen lung pe care investitorii le au în vedere, o treime dintre respondenţi (33%) au indicat transformarea digitală, iar 32% că au în vedere tehnologia curată, în timp ce o pondere similară se orientează către robotică şi automatizare.

O analiză eToro aminteşte şi de concluziile Forumului Economic Mondial, care a avut loc la Davos şi unde s-a ajuns la concluzia că tehnologia sprijină tranziţia către energia verde.

"Se preconizează că hidrogenul verde, fuziunea nucleară şi alte tehnologii curate îşi vor continua dezvoltarea în 2023, pentru a accelera separarea de combustibilii fosili. Potrivit unor estimări, trecerea de la combustibilii fosili la energia regenerabilă va ajuta economiile să economisească 12 trilioane de dolari până în 2050. În ultimele 12 luni, iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) a crescut cu peste 8%, iar anul acesta a crescut cu aproape 5%. Pe o piaţă care a înregistrat preponderent pierderi, acest lucru subliniază importanţa pe care investitorii o acordă acestui sector. În România, cele mai recente date arată că producţia locală de energie eoliană şi solară a crescut în primele 11 luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similară din 2021", menţionează sursa citată.

Datele centralizate de către reprezentanţii platformei de investiţii evidenţiază faptul că, în ultimele 12 luni, sectorul tehnologic (XLK) a pierdut aproape 17% din cotaţiile bursiere, dar la începutul acestui an a înregistrat o revenire de 6,56%.

Consultanţii Gartner preconizează că, în 2023, cheltuielile IT la nivel mondial vor totaliza 4.500 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creştere de 2,4% faţă de 2022. În această marjă, segmentele de software şi de servicii IT ar urma să crească cu 9,3%, respectiv cu 5,5%, în cursul acestui an.

Pe de altă parte, segmentul dispozitivelor este prognozat să scadă cu 5,1%, pe măsură ce atât consumatorii, cât şi companiile îşi prelungesc ciclurile de reînnoire a dispozitivelor, în timp ce cheltuielile IT vor creşte în fiecare ţară şi în fiecare industrie verticală pe care compania le urmăreşte.

"În 2023, Gartner vede companiile încercând să creeze "sisteme imunitare" digitale şi să-şi optimizeze rezilienţa, pentru a se proteja de numeroasele riscuri pe care le-am observat în 2022, inclusiv ameninţările cibernetice şi cele asupra lanţurilor de aprovizionare. Veniturile mondiale din software-ul legat de inteligenţa artificială (IA) sunt prognozate să totalizeze 62,5 miliarde de dolari în 2022, o creştere de 21,3% faţă de 2021. Companiile vor analiza cum să utilizeze mai bine IA şi să optimizeze gestionarea încrederii, a riscurilor şi a securităţii acestei tehnologii. Unii experţi văd în 2023 un an în care companiile vor încerca să îşi monetizeze mai bine cheltuielile anterioare în evoluţia inteligenţei artificiale, în loc să dezvolte noi instrumente. Cu toate acestea, companiile se vor concentra pe inteligenţa artificială pentru a obţine o mai multă valoare din seturile de date existente", relevă analiza citată.

Pe acest fond, un sondaj eToro arată că românii ar putea fi bine poziţionaţi pentru a profita de creşterea pe termen lung din sectorul tehnologic. Astfel, 39% dintre investitorii din ţara noastră au în plan să se orienteze către criptoactive şi plăţi digitale, 33% către transformarea digitală şi 32% au în vedere tehnologia curată, aceeaşi pondere fiind orientată către robotică şi automatizare.

eToro este o platformă de investiţii cu active multiple ce permite oamenilor să îşi dezvolte cunoştinţele şi să-şi crească veniturile ca parte a unei comunităţi globale de investitori de succes.

