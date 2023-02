ChatGPT, AI-ul care-ți răspunde la aproape orice întrebare îți trece prin cap, face furori și este folosit chiar și de studenții care vor să trișeze la examene. Dezvoltat de cei de la OpenAI, care au primit 10 miliarde de dolari de la Microsoft, ChatGPT are un rival nou denumit Bard. Acesta din urmă a fost creat de Google după ce compania-mamă Alphabet a realizat că pierde teren în duelul perpetuu cu Microsoft. Dar Bard și-a început „cariera” cu stângul.

Lansat la începutul acestei săptămâni, capacitățile lui Bard a fost prezentate cu ajutorul unor videoclipuri postate pe rețelele sociale, dar Reuters l-a prins pe Bard cu greșeala la o întrebare relativ simplă: care a fost primul satelit din istorie care a fotografiat o planetă aflată în afara sistemului nostru solar? Răspunsul greșit a fost reperat chiar înainte ca Google să susțină o prezentare mai amplă a chatbot-ului Bard, compania anunțând anterior că motorului de căutare Bing i s-au adăugat funcții similare cu cele ale lui ChatGPT, deși Bard nu poate fi testat la liber încă.

„Google pare că s-a culcat pe o ureche și a fost surprins de succesul furibund înregistrat de ChatGPT, încă din noiembrie anul trecut,” a spus Gil Luria, Senior Software Analyst al D.A. Davidson. „Acum, realizând că nu are un produs care să rivalizeze cu tehnologia celor de la OpenAI, Google s-a grăbit în ultimele săptămâni să iasă la rampă cu ceva, iar asta a dus și la anunțul grăbit [de marți], dar și la neatenția de a posta un video demonstrativ în care Bard răspunde eronat,” a adăugat analistul.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l