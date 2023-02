Startup-ul românesc Soleadify anunță rebranding-ul companiei în Veridion și o rundă de finanțare de 6 milioane de dolari de la fonduri de investiții importante, pentru a se extinde pe piața din SUA și a dezvolta mai departe propria tehnologie AI. Schimbarea numelui reflectă viziunea companiei de a deveni lider la nivel mondial pe piața de informații firmografice.

Runda de tip late seed a fost finanțată de fondurile de investiții LAUNCHub Ventures, OTB Ventures, Underline Ventures. La rundă au participat și investitorii existenți GapMinder Venture Partners și Day One Capital.



Veridion utilizează tehnologia de inteligență artificială (AI) pentru a analiza miliarde de pagini web pe săptămână, cu scopul de a construi și menține o bază de date cu adevărat precisă, la scară globală, de date despre companii. Bazele de date obținute astfel pot fi apoi utilizate de companii pentru găsirea de furnizori, automatizarea proceselor de ”underwriting”, modelare de risc, cercetare de piață, etc. La momentul scrierii acestui articol, Veridion are o bază de date cu peste 60 de puncte de date despre peste 80 de milioane de companii, actualizată săptămânal, conform unui comunicat de presă.



Piața de date firmografice în care Veridion activează este evaluată la 211 miliarde de dolari în 2022 și este estimată să crească la 291 miliarde de dolari până în 2027, cu tehnologii noi, precum AI, reprezentând un factor de accelerare în ceea ce privește întreaga industrie de big data, precizează compania.

Angajări în IT: pe ce posturi angajează Veridion

Pentru a ține pasul cu cererea din partea clienților și a îmbunătăți constant competențele modelelor de ML ale tehnologiei deeptech a companiei, Veridion caută profesioniști în tehnologie care doresc să contribuie la inovarea industriei de big data. În momentul de față, Veridion angajează ingineri de date, ingineri full-stack, ingineri ML (machine learning), dar și pentru multe alte poziții, pe care le are publicate pe site-ul său.



”Ne mândrim să facem parte din ecosistemul de startup-uri tech din România, care se extinde accelerat datorită în mare parte talentului tehnic găsit în țară. Noi ne angajăm să susținem această piață prin investiția în echipele noastre de big data și machine learning care vor rămâne și vor crește în România pentru viitorul previzibil. Pentru cei care doresc să lucreze într-un startup deeptech axat pe ML și big data și care vor să trăiască viața adevărată a unui startup, care, deși implică un efort mai mare decât un job corporativ tipic, din punctul meu de vedere este mai recompensator și din punct de vedere al creșterii personale și profesionale, îi încurajăm să aplice la noi”, a declarat Florin Tufan, co-fondator si CEO Veridion.



Conform datelor oferite wall-street.ro, Veridion plănuiește să angajeze în jur de 20 de specialiști în acest an care să contribuie la dezvoltarea tehnologiei lor.



”Echipa Veridion a construit o tehnologie cu adevărat impresionantă, care va avea un impact asupra modului în care sunt colectate și consumate datele. Suntem încântați să colaborăm și să îi sprijinim pentru următoarea etapă a călătoriei lor”, a spus Bogdan Iordache, General Partner al Underline Ventures.



”Tehnologia inovatoare de la Veridion este în prima linie în modelarea viitorului. Participarea noastră la această rundă de investiții arată încrederea noastră în capacitatea echipei de a aduce soluții revoluționare pe piață și de a deveni un lider în spațiul 'Data-as-Infrastructure'”, a adăugat Cosmin Ochișor, Partner la GapMinder Venture Partners.

Sursa foto: Veridion

