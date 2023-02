Angajări și salarii în IT. Lăpușan, Zitec: Cererea va depăși oferta și anul acesta. Salariile vor continua să crească

Unul dintre principalele subiecte care au vizat industria de IT la nivel global în ultimele luni a fost legat de concedierile făcute de către marile companii precum Google, Amazon sau Microsoft. Pentru a afla care este atmosfera în industria locală am discutat cu Alexandru Lapușan, CEO și co-fondator al companiei românești de IT Zitec. Găsiți în acest interviu viziunea antreprenorului cu privire la angajările în IT în 2023, salariile din industrie, dar și „teama” sa cu privire la continuarea relației de colaborare dintre administrația publică și companiile cu „ADN specializat” în contractele cu statul în ceea ce privește digitalizarea.