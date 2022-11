Reconversia profesională a devenit un subiect din ce în ce mai popular în rândul românilor, iar industria IT este văzută de mulți dintre aceștia drept destinația ideală, datorită salariilor mari și a flexibilității în ceea de privește modul de lucru. Odată cu această popularitate s-au înmulțit și cursurile oferite de diverse organizații, unele dintre ele venind către viitorii cursanți cu promisiuni, în unele cazuri, nerealiste. Despre ce înseamnă să îți schimbi locul de muncă, cu unul în IT, am discutat cu Claudia Tamași, Country Manager Codecool România și Costin Alexandru, Country Manager Software Development Academy(SDA), companii ce au fuzionat recent formând unul dintre cele mai mari centre de formare digitală și furnizare de talente tech din Europa Centrală