Tester-ul IT care a văzut 30 de ani de evoluție tehnologică. Cum arăta IT-ul românesc înainte de '89 și cum arată acum

Când avea loc Revoluția din 1989, el era deja IT-ist și lucra cu aparatură nucleară pe platforma de la Măgurele. Fast forward 10 ani mai târziu și era angrenat în echipa uneia dintre primele corporații telecom din România: Connex. În prezent conduce departamentul de testare IT din cadrul Raiffeisen Bank România și în același timp este investitor pe bursă. Sunteți gata să îl cunoașteți pe Florin Petre?

Ce înseamnă să fii IT-ist în 2022? O întrebare la care pot răspunde cu ușurință miile de tineri angrenați în cel mai efervescent sector economic românesc din ultimul deceniu.

Dar ce înseamna să fii IT-ist în 1989? Se putea vorbi de ”IT românesc” în acea perioadă?

”Înainte de ‘89 lucram pe platforma Măgurele, unde este Institutul de Fizică. Mai exact, lucram în fabrica de aparatură nucleară”, își aduce aminte Florin Petre, cel care în prezent are 55 de ani și ocupă funcția de Head of IT Testing Raiffeisen Bank România.

La Măgurele, Florin a lucrat mai întâi în echipa de lasere, apoi în laboratorul de producere a circuitelor imprimate, adică acele ”plăcuțe” pe care se montează componentele electronice. În final, el a intrat în echipa de dezvoltare prototipuri, de exemplu, aparate de detecție și de monitorizare.

”Pentru că lucram în special pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă, nu puteam să dăm niciun rateu pe produsele livrate. Începeam de la schema electrică, cu componentele care existau atunci în piață. La acel moment aveam în minte echivalentele între toți producătorii de componente electronice din piață, români, ruși sau din Vest, și făceam schema electrică. Ulterior noi produceam circuitul imprimat, apoi plantam circuitele respective și puneam în funcțiune aparatul”, explică Florin Petre.

Subliniază faptul că nu totul era ”IT ingineresc” la acea vreme, existând și aspecte ce vizau partea de software.

”Unele dintre produsele noastre foloseau componente din familia Z-80; erau primele procesoare și puteau suporta secvențe de program scrise în cod mașină. Scriam acele secvențe de program în memoriile de pe placă, iar aparatul știa să facă astfel niște secvențe de automatizare. Pentru design-ul circuitelor imprimate foloseam un program special care era pe un calculator”.

Nu există aplicație software fără bug-uri, la fel cum niciun alt produs nu poate fi considerat bug-free. Cât timp un produs încorporează o parte umană, el va avea bug-uri. Florin Petre, Head of IT Testing, Raiffeisen Bank România

Cum arăta un computer în Institutul de Fizică Atomică în anii ’80?

”Erau niște terminale legate la un calculator central. Îmi aduc aminte de o mare reușită de la acel moment, când un inginer ce avea grijă de calculatorul central a venit și a spus că a reușit să îi facă memoria RAM de 1 MB. Toată lumea a fost extrem de entuziasmată de faptul că mai multe persoane vor putea să lucreze acum pe acele calculatoare”, povesteșe zâmbind Florin.

Trecerea în IT-ul ”capitalist”: telecomunicații și bănci

Cea mai mare schimbare în cariera lui Florin Petre a avut loc în 1998, atunci când s-a angajat la Connex, companie care a schimbat regulile jocului în piața românească de telecom.

Predecesoarea Vodafone România a dat startul telefoniei mobile pe plan local în 1997. Connex era brandul controlat de MobiFon, companie care avea în acționariat mai mulți investitori străini printre care și operatorul de telefonie canadian Telesystems International Wireless.

”Connex a venit cu un model vestic, occidental, într-o piață destul de urâtă. Compania a arătat cum se recrutează și cum se dezvoltă un angajat. Au venit cu tehnologie, know-how, proceduri și training-uri. Am intrat în zona de telecomunicații și ani de zile am beneficiat de ceea ce știau acei oameni să facă. Era un mediu fantastic în care am învățat foarte mult”, spune Florin Petre.

Sistemul bancar este un business critic. Aici activitatea de testare se face obligatoriu mai riguros pentru că riscurile sunt mai mari comparativ cu alte business-uri. Citeste si: Black Friday la Flip.ro: ce prețuri sunt la modelele de la iPhone... Florin Petre, Head of IT Testing, Raiffeisen Bank România

După alți 11 ani, el a schimbat din nou domeniul, intrând în IT-ul bancar, în cadrul BCR, acolo unde a fost adus pentru a face îmbunătățiri și schimbări în zona de testare. După o experiență de 3 ani și în cadrul centrului tehnologic de la București al Deutsche Bank, Florin a venit la Raiffeisen în 2018, cu nu foarte mult timp înainte de pandemia COVID-19 și startul paradigmei work from home și digitalizare cu accelerația apăsată la maxim.

Începând cu 2021, Florin Petre a devenit și investitor la Bursa de Valori București, concentrându-se pe acțiunile companiilor românești.

De ce un IT-ist nu investește în criptomonede?

”Pentru că îmi place să investesc în lucruri care fundamental au ceva în spate. În cazul cripto nu se prea poate vorbi de așa ceva, nu ai niște rezultate financiare, niște realizări, niște noutăți/invenții. Fără astfel de lucruri în spate și într-o piață lipsită de reglementare, văd cripto mai degrabă ca o speculație”, spune Florin.

Ce înseamnă să fii IT tester într-o bancă

Testarea IT s-a schimbat puternic în ultimul deceniu. Astfel, dacă anterior departamentul de testare aștepta produsul final pentru a trece la treabă, în prezent dinamica oricărui proiect implică testerii încă din fazele inițiale.

”Verificările sunt variate și implicarea noastră într-un proiect de dezvoltare are loc foarte devreme. Testerii fac treabă nu doar la final de proiect. Într-adevăr, acum 10+ ani se mergea pe un model de waterfall clasic, un model ce presupunea secvențierea etapelor de lucru: adunarea cerințelor, analiza primară, analiza tehnică, design-ul, dezvoltarea și abia apoi testarea”, afirmă Florin Petre.

Acum însă, modelul s-a transformat: există etape de lucru la un proiect, dar în paralel cu fiecare etapă de lucru are loc și testarea. Per ansamblu, procesul de testare în IT-ul bancar (Q&A) consumă aproximativ 25-30% din timpul necesar unui proiect.

”Așadar facem parte din aceste echipe care lucrează Agile, nu stăm deoparte și așteptăm să ni se dea lucruri la testare. Ne implicăm în verificări care se pot întâmpla pe tot parcursul dezvoltării produsului software”, explică Florin.

Verificările în IT-ul bancar țin cont de mai multe perspective: de funcționalitate, de performanță, precum și de securitate.

”Primul lucru verificat este funcționalitatea. Dacă un produs nu face ce a fost gândit să facă, degeaba are viteză și degeaba e asigurată securitatea. Având în vedere că lucrăm într-o bancă, siguranța este de asemenea extrem de importantă. Nu în ultimul rând, ultimii ani au adus o schimbare a focus-ului către viteză”.

Florin adaugă faptul că dacă acum acum 10 ani clienții persoane fizice își pierdeau răbdarea după 8-9 secunde de așteptare pentru deschiderea unei aplicații/a unei pagini web, acum intervalul de timp a scăzut la doar 3-4 secunde.

În ziua de astăzi poți avea o aplicație care funcționează bine, dar dacă timpii de răspuns ai paginilor sunt mari, oamenii nu vor avea răbdare și o vor dezinstala, vor renunța la serviciile tale. Florin Petre, Head of IT Testing, Raiffeisen Bank România

O diferență notabilă între clienții persoane fizice ai băncilor și persoanele juridice este faptul că cei din urmă sunt dispuși să renunțe la o parte din exigențele ce țin de timpul necesar accesării aplicațiilor, în favoarea unor funcționalități mai complexe și mai sigure.

Cum arată portretul ideal al unui IT tester într-o bancă. Sfaturi pentru angajare

Echipa de IT Testing Raiffeisen Bank România are circa 150 de angajați în prezent, împărțiți pe echipe ce acoperă mai multe zone și produse în dezvoltare.

Florin Petre spune că există destui colegi de departament care nu au experiență în domeniul bancar, dar care pot face față fără probleme task-urilor de zi cu zi.

”În testare pot lucra cu colegi care nu experiență de business bancar. În aceste departament avem un mix de oameni iar acesta este secretul echipei. Realist vorbind, cu greu găsești un om care să le știe pe toate, care să aibă o gamă de cunoștințe foarte variată. Business-ul bancar are o complexitate mare: ca să înțelegi toate reglementările și nevoile înseamnă niște ani de experiență, înseamnă să te lovești de probleme. Majoritatea colegilor au background tehnic. Ne uităm mai degrabă la atitudine și comportament, pentru că o cunoștință tehnică o poți asimila în scurt timp. Dacă însă tu nu ai abilitatea de a relaționa repede, de a fi deschis la propuneri și feedback, este greu să faci un rol foarte bun în această echipă”, afirmă Florin Petre.

Liderul echiperi de IT Testing Raiffeisen spune că banca recrutează constant studenți aflați în ultimii ani de studii, sau tineri absolvenți, echipa de testing devenind astfel un fel de pepinieră IT.

”Avem programe de internship și recrutăm studenți pe care ulterior îi angajăm. Tinerii au posibilitatea de a lucra cu «bucăți» din aplicații aflate în dezvoltare în cadrul unor medii de test. Dacă ai greșit, o iei de la capăt. Ai la dispoziție numeroase informații și lângă tine se află oamenii care creează aplicațiile, așa că poți pune orice întrebare. Așadar, procesul de învățare în echipa de testare este mai rapid decât în oricare altă echipă”, consideră Florin Petre.

Sfatul meu pentru colegii mai tineri din IT? Să aibă răbdare și să nu schimbe job-ul atât de des. Florin Petre, Head of IT Testing, Raiffeisen Bank România

Una dintre principalele greșeli ale tinerilor IT-iști din România este aceea că își schimbă job-ul prea des și nu ajung să aprofundeze cu adevărat niciun domeniu sau nicio tehnologie care să îi ajute în carieră.

”Când vorbim de IT, în ziua de azi angajații sunt atât de căutați încât rareori se mai aplică pe un site al companiei. Oameni sunt contactați direct, au în inbox mesaje și propuneri de interviu. Ce fac cei aflați la început? Sunt atrași de aceste oportunități, de aceste tentații. Peste un an de zile salariul de la job-ul curent nu mai este atât de tentant precum noile mesaje pe care le primește în Inbox și apare următoarea tentație. Este o capcană și spun asta pentru că observ oameni care au 5-6 ani de la finalizarea facultății și nu au apucat să aprofundeze un domeniu de business sau niște tehnologii suficient, rămânând la un nivel superficial”, menționează Florin Petre.

Așadar, sfatul acestuia pentru tinerii care vor să facă o carieră în IT este de a învăța permanent, pentru a ține pasul cu noutățile, dar și de a avea răbdare să aprofundeze lucrurile învățate la un job și într-un domeniu în care se simt confortabili.

”Nu în ultimul rând, i-aș sfătui să relaționeze bine la locul de muncă: să pună întrebări, să aibă opinii și să asculte opinii, chiar dacă uneori sunt contrare cu ceea ce cred”, a concluzionat Florin Petre.

Florin Petre este unul dintre colegii care formează departamentul de IT al Raiffeisen Bank, locul unde soluțiile digitale sunt analizate și construite. Provocările industriei bancare sunt zilnic adresate folosind cele mai noi tehnologii cu singurul scop de a crea produsul digital care să servească nevoilor clienților Raiffeisen Bank. Află mai multe despre proiectele IT ale băncii AICI.

Sursa foto: Florin Petre

