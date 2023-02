Gigantul Nokia, cunoscut în trecut publicului larg pentru telefoanele pe care le realiza, face o schimbare de imagine importantă după 60 de ani de existență, pentru a nu mai fi asociat cu această activitate, ci cu furnizarea de soluții mediului de business, conform unui anunț făcut înainte de Congresul Mondial al Telefoniei Mobile (MWC).

Noua identitate de brand a gigantului Nokia diferă semnificativ de imaginea cu care ne-a obișnuit de-a lungul decenilor, compania renunțând și la culoarea albastră.

Noua imagine a Nokia, ce poate fi văzută mai jos, este considerată de companie ca fiind mai modernă și mai digitală. Într-o postare pe blog, reprezentanții companiei menționează că schimbarea a fost făcută pentru a evidenția momentul în care compania se află în prezent, respectiv un moment în care Nokia este unul dintre principalii furnizori de inovație în tehnologie pentru zona de business.

sursa foto: Nokia.com.

”În mintea majorității, suntem în continuare un brand de telefoane mobile de succes, dar nu despre asta este Nokia”, a precizat un reprezentant al companiei pentru Bloomberg, adăugând că noul brand se concentrează foarte mult pe rețele și digitalizarea industriilor, linii de business diferite față de moștenirea companiei în zona de telefoane mobile.

Nokia și-a vândut divizia de telefoane în 2013, către Microsoft. În 2016, compania fondată de Bill Gates a vândut-o mai departe către HMD Global, care o deține și în prezent.

Congresul Mondial al Telefoniei Mobile (MWC), cea mai mare reuniune anuală a industriei telecomunicaţiilor, urmează să înceapă pe 27 februarie la Barcelona în format complet, însă într-un moment în care vânzările de smartphone-uri scad şi, pe ansamblu, sectorul tehnologiei trece printr-o perioadă nefavorabilă, transmite AFP.

Timp de patru zile, 80.000 de participanţi vor fi prezenţi la standurile MWC, potrivit Asociaţiei Mondiale a Operatorilor (GSMA), care, începând din 2006, este responsabilă de organizarea evenimentului din capitala catalană.

Chiar dacă este vorba de o frecventare mai mică decât recordul atins în 2019, când 110.000 de persoane au participat la MWC, este totuşi un progres faţă de cei 60.000 de vizitatori înregistraţi la ediţia din 2022, afectată de persistenţa restricţiilor sanitare introduse în contextul Covid-19.

"Suntem pe drumul revenirii la normal", a dat asigurări directorul executiv al GSMA, John Hoffman. Potrivit acestuia, dinamica are legătură cu revenirea în forţă a firmelor chineze, după redeschiderea frontierelor anunţată la finele anului trecut de autorităţile de la Beijing.

Potrivit Asociaţiei Mondiale a Operatorilor (GSMA), entitate care regrupează aproximativ 750 de operatori şi producători din sectorul telecomunicaţiilor, 2.000 de expozanţi vor fi prezenţi la ediţia din acest an a congresului de la Barcelona. În plus, pentru prima dată de la debutul pandemiei, toate cele opt pavilioane ale MWC vor fi ocupate în acest an.

Printre companiile care şi-au anunţat participarea se numără giganţii din domeniul telefoniei - Nokia, Samsung, Xiaomi, Orange, Vodafone - dar şi nume grele din sectorul tehnologiei şi industriei, precum Qualcomm, Airbus şi Microsoft, în condiţiile în care de mai mulţi ani MWC şi-a lărgit audienţa.

Cu toate acestea, cea de a 17-a ediţie a MWC are loc într-un context dificil pentru industria de smartphone-uri, pentru care vânzările au scăzut cu 11,3% în 2022, până la 1,21 miliarde de unităţi, adică cel mai mic număr înregistrat după 2013, potrivit firmei de cercetare IDC.

"Piaţa a suferit foarte mult anul trecut", este de părere Thomas Husson, analist la Forrester, care subliniază că toţi producătorii au înregistrat o diminuare a vânzărilor, chiar dacă în diferite grade. Motivul: climatul de incertitudine creat de războiul din Ucraina şi inflaţia accelerată, care a afectat puterea de cumpărare, dar şi factori de natură structurală.

"În anumite regiuni, precum Europa de Vest, rata de penetrare este de ordinul a 90%, vorbim deci de pieţe mature. Iar rata de reînnoire se prelungeşte, deoarece oamenii îşi păstrează telefonul mai mult timp", precizează Thomas Husson.

La această situaţie se adaugă un context global nefavorabil pentru sectorul tehnologiei, după valurile de restructurări anunţate în ultimele săptămâni de giganţii din sector, precum Alphabet, Meta, Dell, Microsoft şi Amazon.

"Contextul macroeconomic va arunca o umbră asupra congresului", estimează Ben Wood, analist la CCS Insight, care se aşteaptă ca accentul să fie pus pe necesitatea de a traversa cu bine această perioadă dificilă şi a proiecta revenirea pe creştere.

Dincolo de inovaţii, congresul de la Barcelona va fi o ocazie potrivită pentru a vedea cum diferiţi producători se poziţionează în raport cu tendinţele de pe piaţă şi încearcă să profite de pe urma diminuării vânzărilor, insistă la rândul său Thomas Husson.

Şi la ediţia din acest an, cel mai mare expozant de la MWC va fi grupul chinez Huawei care va avea un stand cu o suprafaţă de 11.000 de metri pătraţi, ceea ce constituie un record în istoria congresului de la Barcelona, potrivit GSMA.

Sursa foto: Michael Vi / Shutterstock.com

