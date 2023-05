Amdaris, compania de origine britanică ce oferă servicii de dezvoltare software, suport dedicat gestionării produselor web și consultanță strategică, va inaugura cel de-al doilea sediu național la București, devenind cea de-a șaptea locație globală a firmei tech. Amdaris România are în momentul de față 250 de angajați, dintre care 200 la Timișoara și 50 la București, și își propune să dubleze numărul personalului din capitală până la finalul anului.

În 2022 grupul Amdaris a raportat o creștere de 94% a cifrei de afaceri, dublarea numărului de angajați la nivel global și o creștere de 90% în ceea ce privește media veniturilor totale per client.



La conducerea sucursalei din București se află Mara Pop, ceea ce păstrează procentul 100% feminin în ceea ce privește echipa de management Amdaris România, alături de Anna Grier, directorul centrului din Timișoara. Mai mult, echipa de management de proiecte din țară înregistrează un procent de 50% femei. La nivel de grup, Amdaris are un procent de 65% femei în managementul businessului și 44% femei în managementul de proiecte.





Centrul din București este o locație de importanță strategică pentru Amdaris. Din punct de vedere al poziționării regionale, dar și din alte considerente socio-economice, acest centru va deveni un hub și va servi drept unul dintre locurile principale de întâlnire atât cu clienții, dar și cu colegii din celelalte centre.



„România este singura țară în care compania are două centre independente în acest moment, această decizie fiind bazată pe potențialului imens al țării în zona de tehnologie. Alegerea orașului București este bazată pe mulți factori, precum faptul că există o concentrație mare de talent tech, ocupă locul șapte în Europa în categoria tehnologie și start-ups și este al șaisprezecelea hub IT din Europa ca mărime, cu peste 50.000 de programatori profesioniști. De asemenea, centrul din București joacă un rol important în rețeaua pe care am construit-o în Europa ce are ca scop lupta împotriva schimbărilor climatice”, a declarat Vlad Nanu, co-fondator și co-CEO al companiei Amdaris.



Locația noului birou Amdaris din București, își propune să reprezinte o soluție pentru problemele tipice ale angajaților. Aranjarea biroului va ține cont de particularitățile proceselor individuale sau de echipă, va fi optimizat pentru o tranziție facilă între diferitele zone ale biroului și va facilita spații colaborative care sprijină munca în echipă. Spațiul va urmări să sporească productivitatea, agilitatea, colaborarea și sentimentul de apartenență în comunitatea Amdaris, prin facilitarea conectării între colegi, precizează compania.

