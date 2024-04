Gigantul chinez de tehnologie Huawei a decis să dea în judecată mai multe instituții și oficiali români pentru decizia de a respinge solicitarea companiei de a avea acces la rețeaua 5G din țara noastră.

Așa cum se poate observa pe portalul instanțelor de judecată, gigantul chinez, prin Huawei Technologies SRL, Huawei International CO. Limited, Huawei Technologies Hungary KFT și HUAWEI INTERNATIONAL CO. LTD, în calitate de reclamanți, acționează în instanță primul ministru al României, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Consiliul Superm de Apărare al Țării prin Administrația Prezidențială.



Huawei a ajuns să apeleze la instanță, deoarece pe 29 februarie 2024 a devenit oficială poziția țării noastre privind dorința companiei Huawei de a participa la dezvoltarea infrastructurii 5G. Redăm decizia de atunci mai jos:



„Având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 35 din 21 februarie 2024 privind avizarea solicitării pentru obținerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5G, depusă de către companiile Huawei Technologies - S.R.L., Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft și Huawei Technologies Co., Ltd., în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G, prim-ministrul emite prezenta decizie.



ARTICOL UNIC



Se respinge solicitarea pentru obținerea autorizării privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, formulată de Huawei Technologies - S.R.L., Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft și Huawei Technologies Co., Ltd. în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G, ca urmare a evaluărilor realizate de către instituțiile cu responsabilități în domeniu, din perspectiva riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării țării și prin raportare la obligațiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaționale din care România face parte, al Uniunii Europene și al parteneriatelor strategice bilaterale”, se arată în decizia semnată de Marcel Ciolacu și Secretarul general al Guvernului.

