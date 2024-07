Acer TravelMate P6 - un laptop pentru birouri

Acer Travelmate P6 este vârful de gamă al seriei Travelmate. Ce este aceasta? Dacă vezi denumirea Travelmate înseamnă că ai ajuns în zona laptopurilor dedicate afacerilor de la Acer. O gamă extinsă, care servește nevoilor profesionale diverse.

Travelmate începe cu P2, se continuă cu P4 și cu P6, mai avem un Travelmate Vero, versiunea sustenabilă. Așadar, acestea sunt laptopurile tradiționale. Travelmate Spin P6 are un ecran ce se poate da peste cap și este touchscreen, iar seria Spin coboară cu P4.



De asemenea, mai avem TravelMate Spin B3, Travelmate B3 simplu, dedicat mai mult zonei educaționale, un laptop de studenți sau TravelMate B3 11 și B3 Spin 11, cu dimensiuni foarte reduse. TravelMate B5 14 este un laptop cu ecran extins și performanță mai bună, tot pentru zona educațională.



Design Acer TravelMate P6

Acer Travelmate P6 are un design tradițional și robust de laptop de business, dar care oferă o portbabilitate extinsă. Îl găsești în două variante de culoare - negru și un negru albăstrui. Marginile sunt drepte, colțurile sunt rotunjite. Pe spate e un laptop simplu cu logo-ul Acer, avem tastatura alături de care stau două boxe, touchpad-ul pe o treime și un ventilator bine poziționat între ecran și tastatură. Pe margini ai porturile, iar pe spate încă un ventilator suplimentar. Ecranul se rabatează până-n poziție verticală.



Cântărește 1,13 kilograme, ceea ce îl face un companion foarte bun de călătorie, iar marginile ecranului sunt subțiri, partea superioară având un centimetru jumătate de șasiu unde ai și camera pentru apeluri video cu un slider de intimitate fizic. Are 16,80 de milimetri ca grosime.



Greutatea mică este asigurată de un șasiu de aluminiu și magneziu care sună foarte bine, nu se încălzește exagerat și care transmite calitate. Acer se laudă cu faptul că pentru acest laptop rezistența a fost crescută.

Laptopul este certificat MIL-STD 810H, o certificare care ia în calcul nevoile de rezistență de business. În plus, tastatura și touchpad-ul nu sunt impermeabile în total, dar nu îți vor face probleme câteva picături căzute întâmplător din pahar.

Specificații tehnice

Laptopul vine cu diverse configurații pe piață, cu 16 sau 32 de GB de RAM, cu 512 GB sau 1 TB de stocare, dar totul se bazează pe procesorul Intel Core i7 din generația Raptor Lake. Nu este așadar din generația Meteor Lake, dar acest lucru nu influențează performanța, pentru că Meteor Lake sunt doar mai optimizate pentru a rula inteligența artificială și viitoare funcții are Copilot-ului de la Windows. Travelmate P6 vine și el cu Copilot activat, având toate funcțiile existente în momentul de față.



Așadar, pe lângă procesorul Intel Core i7 Raptor Lake, versiunea pe care am experimentat-o avea 16 GB de RAM, două SSD-uri de câte 512 GB și grafică Intel Iris Xe. De asemenea, laptopul este securizat cu Intel vPro și Intel Evo Design, pentru că vorbim totuși de un laptop de business.



La nivel audio ai două boxe lângă tastatură și sunetul este certificat DTS și ai și un Smart Amplifier. Rezultatul e că e un laptop care se aude bine în call-uri pe Microsoft Teams asau Zoom.



Performanțele în folosire au fost foarte bune, browsing-ul fără probleme, documentele Excel nu au pus dificultăți și e un laptop foarte solid la nivel de multitasking, așa cum te-ai aștepta de la Intel Core i7 pe Raptor Lake.



Autonomia promisă este una extinsă, de aproape 10 ore. Am testat acest aspect cu un streaming de video 4K și a ajuns la 7 ore, așadar dacă vorbim de browsing sau de documente, luând în calcul mediul corporate, te duce o zi de muncă fără probleme, dar ai și încărcare rapidă care te duce la 80% în doar o oră. Autonomia maximă promisă de Acer e de 20 de ore.

Ecran

Ecranul este unul potrivit pentru munca la birou și pentru profesioniști. Dimensiunea este de 14 inci, pentru a-l face portabil, iar rezoluția este 2880 x 1800 de pixeli, un Full HD+ practic IPS pe care o poți seta în funcție de nevoi la 1920 x 1200 de pixeli, orientarea fiind 16 pe 10. Luminozitatea maximă este de 400 de niți.



În folosirea de la birou ecranul s-a descurcat excelent, culorile au fost foarte vii și experiența este una excelentă. Luminozitatea poate fi scăzută pentru prelungirea autonomiei fără probleme. La 100% e un ecran extrem de luminos, dar poți să-l folosești și la aproximativ 70% fără să-ți facă probleme și să ai o vizibilitate excelentă.

Tastatură, touchpad și porturi

Tastatura este una dintre cele mai importante caracteristici pentru un laptop de birou. O vei folosi în mod intens dacă vei lua laptopul acesta. Acer Travelmate P6 face o treabă excelentă. Tastatura are butoane de dimensiuni mari, spațiate excelent, cu un enter ușor de controlat și săgețile stânga-dreapta sunt de dimensiuni normale.



Dacă ar fi să descriem tastatura aceasta este una care este silențioasă, butoanele se apasă bine, nu vibrează la apăsare și dau o senzație cauciucată care oferă un confort suplimentar. Așadar, dacă ai de muncit intens toată ziua pe această tastatură, e una de anduranță.



Touchpad-ul este generos, pe o treime din dimensiunea laptopului. Este din sticlă Gorilla Glass și degetele rulează excelent pe acesta. Atât experiența tactilă, cât și apăsarea touchpad-ului sunt precise, fără mari eforturi, un laptop care poate fi folosit fără probleme dacă nu ai un mouse la tine.



Laptopul are porturile necesare unui laptop de birou din 2024. Adică două porturi USB - C Thunderbolt 4, un port Usb-A 3.2, un cititor de carduri microSD și un port de HDMI. De asemenea, are jack de căști și o mufă Kensington pentru securizarea fizică a laptopului la birou. La unele variante de laptop, în funcție de nevoile companiei, poți avea și sloturi pentru microSIM, în așa fel încât să ai conectivitate mobilă.



E un ecran OLED cu finisaj glossy și culori bine conturate.

Funcții de business

Fiind destinat funcțiilor de birou, laptopul vine cu securitate sporită, lucruri de care nu ai nevoie la alte dispozitive care sunt folosite doar acasă. Ele sunt funcții utile pentru corporație.



Acer Privacy Panel este o linie de apărare fizică pentru informațiile tale. Practic, ecranul poate fi privit doar la un unghi de 90 de grade, iar pentru cine stă lângă tine informația de pe ecran va fi ascunsă, fără să fii nevoit sau nevoită să cumperi folii protectoare. Evident, dacă lucrezi alături de un coleg, funcția poate fi dezactivată și permite unghiuri de vizualizare de 170 de grade.



De asemenea, protecția este și una fizică. Dincolo de faptul că avem camera frontală cu infrarosu și Windows Hello, senzor de amprentă și autentificare facială, Acer a dotat laptopul cu Trusted Platform Module 2.0 și vPro remote management technology. Acestea sunt straturi de criptare suplimentară a informației, dincolo de măsurile care sunt luate de companii.



La nivel software vei mai vedea și Acer User Sensing, care e o funcție ce folosește camera frontală a laptopului și autentificarea cu Windows Hello pentru a ști când ești în fața lui. Odată ce pleci de la birou, poți seta ca laptopul să se blocheze automat într-un interval de câteva secunde. Odată întors sau întoarsă la birou, laptopul poate fi pornit la loc. De asemenea, funcțiile de User Sensing oferă și sfaturi privind distanța față de ecran.



Camera frontală Full HD este optimizată pentru videoconferințe, pentru că într-un mediu corporate, acest laptop va avea acest rol de multe ori. Dincolo de cele două boxe avem două microfoane care permit captarea sunetului de la o distanță de 2 metri. În plus, inteligența artificială reduce zgomotul de fundal ca să poți vorbi fără căști sau microfon suplimentar direct la birou.



Camera web e de calitate și am folosit-o pentru un call pe Zoom și oferă un grad de luminozitate bună, iar funcțiile de izolare a sunetului fac vocea să se audă corespunzător, chiar elimină din zgomotele de fundal. Dacă nu vrei să ai camera pornită mereu, poți să folosești zăvorul fizic care o acoperă pentru mai multă intimitate.

Preț și concluzie

Pe piață Acer concurează în această categorie cu Lenovo, cu HP și cu alte companii care sunt preferate de către corporații și companii. Travelmate P6 concurează direct și cu Lenovo Thinkpad X1 Carbon, un laptop de business solid, dar care are un dezavantaj destul de mare - e scump.



Din acest motiv, Travelmate P6 ni se pare că are un preț corect pentru ceea ce oferă - securitate, rezistență fizică, performanțe tehnice. E un laptop pe termen lung, unul care va sta probabil 4-5, poate chiar 6 ani într-o companie și va trece de la un om la altul.



Versiunea cu 32 de GB de RAM a laptopului, adică mai performantă decât aceasta, dar cu 512 GB de stocare, am găsit-o la 8.938 de lei. În versiunea aceasta de 16 de GB de RAM costă 6.051 de lei.



De cele mai multe ori aceste laptopuri vor fi cumpărate pe firmă, în oferte extinse la volum, ceea ce va duce costul mai jos. Deși per total e un cost în aparență mare, dar e un cost mult mai mic decât pe Lenovo și acesta e un laptop de profesioniști, de manageri de corporație și care vine cu măsuri de securitate ce costă destul de mult în mod obișnuit.



Concluzia despre Acer Travelmate P6 e că Acer a făcut o treabă excelentă pentru segmentul business, care are anumite nevoi specifice. E un laptop cumpărat la o achiziție publică, în șarje mai mari, pentru actualizarea flotei unei corporații și care va avea numeroase funcții de securitate incluse.



Acer s-a gândit la acestea și multe din ele vin standard. Pentru modul în care funcționează, performanțele tehnice și robustețea sa, e un cost extrem de corect, mai ales luând în calcul concurența care oferă dispozitive mult mai scumpe.

