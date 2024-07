Human Mobile Devices, compania care a preluat brandul Nokia și care a lansat în ultima perioadă telefoane din categoria „dumbphone”, dar și pe care le poți repara singur, vine cu un nou model: HMD Skyline. Îți prezentăm mai jos detalii despre specificații și preț.

HMD descrie smartphone-ul Skyline drept un dispozitiv care îmbină „detoxifierea” și reparabilitatea. Acestea sunt două elemente pe care am observat că HMD a tot bătut moneda în ultimul timp, respectiv lansarea de telefoane care să nu te împingă să stai toată ziua pe ele, iar atunci când se strică să le poți repara chiar tu.

HMD Skyline: specificații și funcționalitățile noului model



HMD Skyline vine cu o cameră plină de funcții, inclusiv o cameră triplă cu OIS hibrid de 108 megapixeli, funcții precum noul „Capture Fusion”, 4 x Zoom, dar și modul portet pentru fotografii de 50 mm cu efect bokeh natural.



În ceea ce privește reducerea timpului petrecut pe smartphone, HMD vine cu Modul Detox, ce va fi lansat în august. Aceasta este o funcție despre care producătorul spune că îți transformă smartphoneul într-un „dumbphone”, adică un telefon limitat la un număr mic de funcții. Ea permite dezactivarea aplicațiilor sau a contactelor de care nu dorești să fii deranjat.



HMD Skyline vine și cu ceea ce se numește Gen2 Repairability, ce îți permite să îți repari smartphone-ul acasă, folosind, spune producătorul, „doar o șurubelniță și o pană de chitară”, pentru a deschide capacul exterior. Numărul de pași pentru repararea ecranului HMD Skyline este cu 65% mai mic decât cel al primului smartphone reparabil al HMD, G22.





Reparabilitatea Gen2 a Human Mobile Devices permite utilizatorilor să repare porturile de încărcare îndoite și capacele de spate zgâriate, în plus față de schimbarea ecranului și o baterie epuizată.



În ceea ce privește bateria, HMD Skyline vine cu o autonomie de până la 48 de ore per încărcare și a fost testată pentru a-și menține cel puțin 80% din capacitatea inițială după 800 de cicluri de încărcare completă. Are un ecran luminos pOLED, cu o rată de reîmprospătare de 144 Hz și redare video HDR10. Telefonul are un chipset Snapdragon 7s Gen 2.



Skyline se lansează în două culori distincte, Neon Pink și Twisted Black, și este disponibil la prețul de 2.499 RON.



Sursa foto: HMD

