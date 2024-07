Zona telefoanelor pliabile are două noi modele, lansate de către producătorul sud-coreean Samsung. Ce prețuri și specificații au Samsung Galaxy Z Fold 6 și Samsung Z Flip 6 vă vom prezenta în materialul de mai jos, împreună cu o serie de imagini cu cele două smartphoneuri pliabile, proaspăt lansate.

„Piața telefoanelor pliabile este în creștere, atât în Europa, cât și în România (...) Este o creștere de două cifre, de ceva ani încoace. Avem speranțe mari de la gama lansată acum, pliabilele de generație 6. Ambiția noastră este să vindem undeva cu 30% față de performanța înregistrată la seria precedentă”, precizează Tiberiu Dobre, Vicepreședinte al Samsung Electronics în România & Bulgaria, pentru wall-street.ro.



Cu ocazia lansării Samsung Galaxy Z Fold 6 și Samsung Z Flip 6, acesta consideră că publicul din România asimilează din ce în ce mai mult acest concept de telefon pliabil, pe care-l descrie ca un dispozitiv ce te poate ajuta în viața de zi cu zi.



”E o formă compactă și cu acces la o experiență multimedia desăvârșită (...) seria lansată aduce multe noutăți în zona de hardware, zona de performanță, camere foto și siguranță. Pe de altă parte avem zona de AI care împinge și mai mult acest avans tehnologic. Practic, venim cu noi funcții AI care ajută consumatorul. Galaxy AI este o pălărie cu multe opțiuni pe care le aducem în ajutorul utilizatorilor și din dorința de a avea o interacțiune mai simplă cu telefonul”, adaugă Tiberiu Dobre.



Înainte de a trece la specificații e important de menționat că prețul de pornire pentru Samsung Galaxy Fold 6 este de 9.999 de lei, în timp ce pentru Galaxy Z Flip 6 prețul de pornire este de 5.999 de lei.

Noile smartphone-uri pliabile Samsung: Specificații Samsung Galaxy Z Fold 6



Samsung Galaxy Z Fold 6 vine cu un ecran principal de 7.6 inch, AMOLED dinamic 2X, ecran Infinity Flex și o rată de refresh adaptivă 120 Hz. Ecranul frontal are 6,3 inch și este HD+, cu afișaj dinamic AMOLED 2X și rată de refresh adaptivă 120 Hz.





În ceea ce privește dimensiunea, când este pliat are următoarele dimensiuni: 68,1 mm lățime x 153,5 lungime x 12,1 mm lățime, în timp ce în modelul extins ajunge la 132, 6 mm x 153.5 milimetri și 5,6 mm. Greutatea smartphoneului Samsung Galaxy Fold 6 este de 239 grame.



Samsung Galaxy Fold 6: ce camere, procesor și memorie are pliabilul

Camera foto a Galaxy Fold 6, de pe ecranul frontal, este o cameră selfie de 10 megapixeli, în timp ce sub ecran avem o cameră de 4 Megapixeli. Pe spate întâlnim un sistem cu trei camere, dintre care o cameră Wide de 50 megapixeli, cameră telefoto de 10 megapixeli și o cameră ultra-wide de 12 megapixeli.



Procesorul este un Snapdragon 8 gen pentru Galaxy, iar smartphone-ul vine în trei variante de memorie și stocare:

12GB memorie cu 1TB stocare internă

12 GB memorie cu 512 GB stocare internă

12 GB memorie cu 256GB stocare internă

În ceea ce privește bateria, Galaxty Fold 6 vine cu o baterie de 4.400 mAh.

De asemenea, Galaxy Z Fold 6 oferă o gamă de funcții și instrumente bazate pe inteligență artificială. Note Assist pe Samsung Notes oferă funcții de traducere, rezumate și formatare automată pentru notițele simple și ușoare..



În plus, o funcție de transcriere nou încorporată permite transcrierea, traducerea și rezumarea înregistrărilor vocale direct în Notes. Textele din fișierele PDF pot fi traduse și suprapuse la deschiderea fișierului prin intermediul funcției de traducere a suprapunerii PDF în Notes.



Composer, adăugat recent de Tastatura Samsung, generează texte sugerate pe baza unor cuvinte cheie simple pentru aplicații de e-mail și social media precum Gmail și Instagram. Pentru social media în special, Composer creează texte care reflectă tonul tău prin analizarea postărilor anterioare. În plus, S Pen îți permite să accesezi comenzi rapide pentru funcții convenabile prin trecerea stylus-ului peste ecranul dispozitivului. Smart select extinde și mai mult experiența S Pen prin câteva funcții utile, cum ar fi traducerea, crearea notițelor și noul Sketch to image. Atunci când pur și simplu schițezi sau desenezi pe o imagine existentă , Sketch to image va genera opțiuni de imagine.



Galaxy AI a îmbunătățit, de asemenea, comunicarea pe Z Fold 6. Prin optimizarea designului cu ecran dublu, Interpreter vine cu un nou mod de conversație care permite ambelor părți să vizualizeze traducerile într-un mod accesibil pe ecranul principal și pe ecranul frontal pentru interacțiuni mai naturale. În același timp, acesta oferă traducere unidirecțională, astfel încât să poți înțelege cu ușurință ce se discută în timpul cursurilor sau altor tipuri de prezentare. Live Translate, care traduce apelurile telefonice direct pe dispozitiv în timp real, se extinde acum dincolo de propria aplicație nativă de apelare Samsung către unele aplicații terțe populare.



De la captură foto-video la editare și vizualizare, ProVisual Engine alimentat de AI de pe Galaxy Z Fold 6 promite să ducă creativitatea la un nou nivel. Photo Assist, Portrait Studio sau Instant Slow-mo sunt funcționalitați la care să apelezi pentru a crea conținut de calitate. De asemenea, ai opțiunea de a salva sau de a partaja direct videoclipurile tale cu prietenii și familia, astfel încât să se poată bucura și ei de acestea.

Telefon pliabil Galaxy Z Flip 6: ce specificații are



Noul model Galaxy Z Flip 6 vine cu un ecran principal de 6,7 inch FHD+, AMOLED dinamix 2X, 120 Hz rată de reîmprospătare adaptivă și ecran Infinity Flex. Ecranul frontal Flex este un Super AMOLED 60 hz de 3,4 inch. Ca dimensiuni, când este pliat are 71,9 x 85,1 x 14,9 mm, iar extins are 71,9 x 165,1 x 6,9 mm. Greutatea este de 187 grame.





În ceea ce privește aparatul foto, avem o cameră frontală de selfie de 10 megapixeli și o cameră duală spate formată dintr-o cameră ultra-wide de 10 megapixeli și o cameră wide de 50 de megapixeli. Procesorul este un Sanpdragon 8 Gen 3 pentru Galaxy.



Cu funcția Photo Ambient bazată pe inteligență artificială, imaginea de fundal se poate schimba în timp real, în funcție de oră și de vreme. De asemenea, poți crea cu ușurință o imagine unitară cu ajutorul unor opțiuni sugerate de aranjare a ecranului printr-o analiză de fundal - cum ar fi mutarea ceasului și schimbarea culorii ramei pentru a te asigura că imaginea de fundal este clară.



Cu noul Auto Zoom, FlexCam găsește automat cea mai bună încadrare pentru poza ta prin detectarea subiectului și mărirea și micșorarea înainte de a face orice ajustări necesare.



Galaxy Flip 6 vine în 2 variante când vine vorba de memorie și stocare, respectiv:

12 GB memorie cu 512 GB stocare internă

12 GB de memorie cu 256 GB de stocare internă

Galaxy Flip 6 dispune de o baterie dublă de 4.000 mAh.



Sursa foto: Wall-street.ro

