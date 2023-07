Samsung a lansat cea de-a 5-a generație a telefoanelor sale pliabile, Galaxy Z Fold 5 și Galaxy Z Flip 5, în cadrul unui eveniment global. Despre specificațiile acestor dispozitive și cum arată industria smartphone-urilor pliabile am discutat cu Tiberiu Dobre, Head of Mobile Division România & Bulgaria în cadrul Samsung Electronics.

Tiberiu Dobre consideră că telefoanele pliabile Samsung, ajunse la a 5-a generație prin lansarea Galaxy Z Fold 5 și Galaxy Z Flip 5, au trecut printr-o dezvoltare accelerată de-a lungul timpului.



Găsești mai multe imagini cu cele două telefoane AICI sau în galeria foto de la începutul articolului.

Segmentul, adaugă acesta, are parte de o creștere a cererii de la an la an.

”Putem deja să spunem că au devenit mainstream, pentru că există un număr mare, o masă critică, de utilizatori pentru telefoanele pliabile și ele vor continua să se dezvolte”, explică Tiberiu Dobre.

Printre principalele schimbări cu care vin noile dispozitive se numără un display secundar mai mare pentru Samsung Galaxy Flip 5.

”Este o lume întreagă de posibilități care se deschide pentru a împărtăși pe social media ce se întâmplă în viața ta de zi cu zi. O să dispară acea mână din selfie-uri și acele unghiuri limitate. Până la urmă, Galaxy Z Flip 5, cu camera sa principală, poate fi pus pe orice obiect pentru a obține orice selfie îți dorești. Acest lucru înseamnă mult în termeni de experiență pentru fiecare utilizator în parte”, adaugă Tiberiu Dobre într-un interviu acordat wall-street.ro.

Tot în cazul Samsung Galaxy Flip 5, Dobre aduce în discuție portabilitatea, care se aplică și în ceea ce privește Galaxy Fold 5 la anumite aspecte, acesta punctând atuurile unui ecran secundar mai mare.

”Vorbim de un telefon care devine practic, ca dimensiune, jumătate din unul clasic, pe care poți să scrii mesaje, poți asculta muzică, vedea poze, răsfoi apeluri pe care le-ai primit și iniția unele noi. Avem multe aplicații deja optimizate pentru acest tip de interacțiune cu ecranul din față și, dacă nu îți ajunge dimensiunea, care este de aproape 4 ori mai mare decât generația precedentă, deschizi telefonul și ai unul de dimensiuni normale”, explică Dobre.

Atât Samsung Galaxy Flip 5, cât și Samsung Galaxy Fold 5, oferă, în opinia sa, un grad ridicat de productivitate, fiind dispozitive care răspund la nevoile clienților în materie de multitasking.

”Galaxy Fold 5 este gândit pentru a putea partaja ecranul astfel încât să lucrezi în paralel cu date în diverse aplicații, zona de comunicare, mesaje, e-mail-uri șamd”, precizează Tiberiu Dobre.

Reprezentanul Samsung precizează că la nivel global două treimi din numărul pliabilelor vândute este reprezentat de gama Flip, iar restul de Fold.

Samsung Galaxy Z Fold 5: Preț și specificațiile noului pliabil



Galaxy Fold 5 vine cu un ecran principal de 7,6 inch, Dynamic Amoled 2X și o rată de reîmprospătare de 120 Hz, adaptivă. Ecranul frontal este de 6,2 inch HD+.

Greutatea este de 253 de grame, iar dispozitivul are o cameră frontală de 10 Megapixeli, cameră selfie, o cameră under display de 4 megapixeli, cameră duală principală de 12 megapixeli și o cameră principală triplă(include o cameră de 50 megapixeli Wide-angle, dar și o cameră telephoto de 10 megapixeli).

Procesorul este un Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy și o baterie de 4.400 mAh. Telefonul vine în mai multe variante ce țin de spațiul de stocare:

12 GB memorie RAM cu stocare internă de 1 TB

12 GB memorie RAM cu stocare internă de 512 GB

12 GM memorie RAM cu stocare internă de 256 GB.

Culorile în care va fi disponibil: Icy blue, Phantom Black, Cream și Blue.



Modelele Galaxy Z Fold5 au un preț de pornire de 9,399 de lei.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Preț și specificațiile noului pliabil



Galaxxy Z Flip 5 vine cu un ecran principal de 6,7 inch, Dynamic Amolex 2X, rată de refresh de 120 Hz, adaptivă. Ecranul frontal este un Super Amoled Dysplay 60 Hz. O diferență importantă față de Samsung Galaxy Flip 4 este eliminarea spațiului existent în momentul închiderii telefonului, ceea ce face noul model mai subțire.

Greutatea smartphone-ului este de 187 de grame și are o cameră selfie frontală de 10 megapixeli și o cameră principală duală(12 Megapixeli Ultra Wide și 12 Megapixeli Wide-angle).

Procesorul este un Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. În materie de memorie, avem următoarele variante:

Memorie de 8GB RAM cu stocare internă de 512 GB

Memorie de 8GB RAM cu stocare internă de 256 GB

Smartphone-ul are o baterie duală de 3.700 mAh.



Modelele Galaxy Flip5 începând au preț de pornire de 5.999 de lei.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: