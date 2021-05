Dar, potrivit unei declarații NASA din iulie 2020, doar o treime din multitudinea de asteriozi care ar putea reprezenta o amenințare pentru planeta noastră a fost identificată până în prezent.

Bineînțeles, umanitatea speră ca dezastrul din urmă cu 65 de milioane de ani, când au dispărut dinozaurii, să nu se mai repete. Însă adevărul este că sunt alte milioane de amenințări din spațiu la adresa Pământului.

Spre exemplu, cometa Neowise, o bucată de gheață spațială de 3 mile, a trecut cu 64 de milioane de mile de Pământ în iulie. Nimeni nu știa că cometa există până când un telescop spațial NASA a descoperit că se apropia cu patru luni înainte.

În 2013, un meteor de aproximativ 65 de metri în diametru a pătruns în atmosferă călătorind 40.000 mph. A explodat peste Chelyabinsk, Rusia, fără avertisment, trimitând o undă de șoc care a spart geamurile și a deteriorat clădirile din regiune. Peste 1.400 de persoane au fost rănite.

Și în 2019, un asteroid „ucigaș” de 427 de metri lățime a zburat la mai puțin de 45.000 de mile de Pământ. NASA nu a avut aproape niciun avertisment în acest sens.

Asta pentru că, în prezent,în direcția corectă la momentul potrivit.

Pentru a rezolva această problemă, în urmă cu doi ani, NASA a anunțat că va lansa un nou telescop spațial dedicat supravegherii asteroizilor periculoși. Acest telescop, numit Misiunea de supraveghere a obiectelor din apropierea Pământului, împreună cu cel lansat de Agenția Spațială Europeană, Test-Bed Telescope și Flyeye Telescope, care este construit în Italia, ar trebui să depisteze la timp NEO-urile pe care le putem urmări.

Modalități pământești de distrugere a unui asteroid

NASA investighează acum feluri în care cei de pe Pământ ar putea distruge o asemenea amenințare, precum un asteroid.

NASA has investigated the options scientists would have if they were to find a dangerous asteroid on a collision course with Earth.

Acestea includ detonarea unui dispozitiv exploziv lângă roca spațială, așa cum au sugerat participanții la exercițiu, sau lansarea laserelor care ar putea încălzi și vaporiza asteroidul suficient pentru a-și schimba calea.

O altă posibilitate este trimiterea unei nave spațiale pentru a ciocni un asteroid care se apropie, eliminând astfel traiectoria sa. Aceasta este cea mai importantă strategie NASA. Anul acesta va fi efectuat un astfel de test, pentru a testa tehnologia. Testul de redirecționare a asteroidului dublu (Double Asteroid Redirection Test - DART) va trimite o navă spațială către asteroidul Dimorphos și îl va lovi intenționat în toamna anului 2022.