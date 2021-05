FOTO Telescopul Hubble a surprins o imagine spectaculoasă cu o galaxie spirală

Telescopul Hubble a surprins o imagine spectaculoasă cu o spirală. Această imagine prezintă galaxia spirală NGC 5037, în constelația Fecioarei. Documentată pentru prima dată de William Herschel în 1785, galaxia se află la aproximativ 150 de milioane de ani lumină distanță de Pământ, potrivit Nasa.gov.

În ciuda acestei distanțe, putem vedea structurile delicate de gaz și praf din galaxie în detalii extraordinare. Acest detaliu este posibil folosind camera largă 3 (WFC3) Hubble, ale cărei expuneri combinate au creat această imagine.

O galaxie spirală sau spiralată este un tip de galaxie descrisă la origine de către Edwin Hubble în lucrarea sa din anul 1936 The Realm of the Nebulae, ca făcând parte din secvența Hubble. Galaxiile spirale sunt formate din discuri enorme alcătuite din stele, praf și gaz, cu nucleu de forma unei mingi. Messier 33 este cea mai apropiată galaxie spirală.

Galaxiile spirale sunt numite de structurile lor spiralate care se extind de la centru în discul galactic. Brațele spirale sunt site-uri ale formării continue a stelelor și sunt mai strălucitoare decât discul înconjurător din cauza stelelor tinere OB care le locuiesc.

Calea noastră Lactee este o spirală barată, deși bara însăși este dificil de observat din poziția curentă a Pământului în cadrul discului galactic. Dovezile cele mai convingătoare ale stelelor care formează un bar în centrul galactic provin din mai multe sondaje recente.

Sursa foto: Nasa.gov

