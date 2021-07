Carlos Parker (31 de ani) este originar din Chile, dar mare parte din viața sa și-a dedicat-o călătoriilor în mai multe locuri ale lumii, în țări precum Nigeria, Africa de Sud, Kenya sau Rwanda. Anul 2020 l-a adus în România, țară pe care acesta o mai vizitase în trecut. De data aceasta s-a stabilit la Cluj, cu un gând clar în minte: să ducă IT-ul românesc peste granițele țării. Până să ajungă în România, viața i-a presărat lui Carlos mai multe provocări decât se aștepta.

Până la 25 de ani, viața lui Carlos Parker gravita în jurul politicii, în speranța de a face lumea un loc mai bun în care să trăiești. Cu un tată care a fost o perioadă ambasador al Chille în România, Carlos a urmat cursurile Facultății de Științe Politice din Santiago (Chile), știind clar că avea să-și găsească un loc în această lume.

„Din păcate, când am început să văd cum funcționează lucrurile în realitate, m-am săturat de ea foarte repede. Am aflat că nu era ceva ce voiam să fac și am început să caut răspunsuri în altă parte. Când am descoperit știința și tehnologia, mi-a oferit o nouă perspectivă asupra modului în care lucrurile se pot schimba. Dar am simțit că este prea târziu pentru a deveni dezvoltator sau om de știință, așa că am decis în schimb să folosesc setul meu de abilități deja existente pentru a sprijini industria tehnologică. A fost decizia corectă”, a declarat Carlos într-un dialog cu wall-street.ro.

Așa a ajuns să transpună marketingul politic și relațiile internaționale în „lumea afacerilor tehnologice”, după cum spune chiar el. Cu abilitățile sale de marketing și vânzări, ultimii șapte ani și i-a petrecut ajutând companiile și comunitățile de IT să își extindă rețelele și partenerii la nivel internațional. A lucrat în Angola, Africa de Sud și Chile, țări în care a avut și sediul fizic.

Am fost întotdeauna genul de persoană care merge pe un drum mai puțin bătătorit, merg acolo unde restul oamenilor nici nu se gândesc să meargă. Cred că aici sunt cele mai interesante oportunități. De aceea am ajuns în Africa, o experiență care s-a dovedit a fi una din cele mai provocatoare, dar și pline de satisfacții din viața mea (...) Majoritatea oamenilor nu și-ar imagina progresele imense care se fac în țări precum Nigeria, Africa de Sud, Kenya sau Rwanda. A fost o experiență fantastică să interacționezi cu oameni de acolo, dar, desigur, vine cu o mulțime de provocări. Citeste si: Oancea, CSSPP: Reforma pensiilor trebuie sa continue indiferent de... Carlos Parker

Când casa și cariera se transformă peste noapte

Chile este una dintre cele mai bogate țări din America Latină, dar are și unul din cele mai înalte niveluri de inegalitate a veniturilor din întreaga lume. Multe locuri de muncă sunt temporare, tinerii și femeile fiind printre cei care se luptă cel mai mult pentru a găsi un job calificat. Deși au trecut mai bine de trei decenii de când țara a făcut tranziția către democrație, fisurile din sistemul economic, social și sanitar încă se văd la fel de pregnant. În 2019, oamenii nu au mai rezistat și au ieșit pe străzi, unde au organizat proteste masive după ce s-au săturat să trăiască în sărăcie și în corupție.

Revoltele puternice au avut loc în Santiago, însă s-au răspândit rapid în toată țara, în principal ca un răspuns la o creștere a tarifului metroului (Santiago Metro) și la gradul mare de corupție care a cuprins toată țara, după cum arată BBC și CNN.

„Lucram în vânzări pentru o companie din Chile. Mă descurcam foarte bine, dar la sfârșitul anului 2019 a început o revoltă socială imensă în țară. Oamenii au ieșit în stradă pentru a cere reforme sociale, iar țara s-a oprit cam șase luni. M-am ocupat și de afaceri în acel moment, dar la început a fost foarte greu pentru că am pierdut tot ce am lucrat ani de zile în acea companie, în doar o lună. Cu toate astea, mi-am dat seama rapid că acest lucru îmi va permite să mă reinventez și să o iau de la capăt în orice parte a lumii”, își amintește Carlos.

Citeste si: Educația, asumată ca responsabilitate socială prioritară de...

Venirea în România și momentul în care dezamăgirea se transformă în emoție

Obișnuit deja să călătorească de mic cu tatăl său, Carlos Parker a hotărât să o ia din loc și să-și croiască un drum în alt colț de lume, în care să dea uitării cele întâmplate. În 2020 s-a hotărât să se mute în România, după ce primul contact cu țara noastră îl avusese deja la vârsta de 18 ani, perioadă în care tatăl său era Ambasador al Chile în România.

„Am ajuns să iubesc această țară, oamenii și cultura. Am vrut mereu să mă întorc, dar timp de 12 ani nu am făcut-o. De-a lungul anilor am păstrat contactul cu prietenii din Cluj-Napoca, care mi-au spus multe despre oportunitățile minunate și comunitatea IT înfloritoare care se construia în acest oraș. Am devenit din ce în ce mai convins că acesta este un loc în care abilitățile și expertiza mea ar putea fi valoroase. Mi-au trebuit 12 ani să decid în cele din urmă să mă întorc”, povestește tânărul, care crede că IT-ul româneasc are un rol mult mai mare de jucat pe piața internațională.

Carlos este în prezent International Business Development Manager în cadrul companiei de IT Arxia, condusă de Daniel Homorodean, fiind responsabil cu strategia de internaționalizare și de executare a organizației.

Am venit aici cu o idee în minte: să deschid ușa comunității românești atât din America Latină, cât și din Africa. Pentru a construi o punte între regiunile noastre și a crea oportunități pentru toată lumea (...) I-am cunoscut pe Daniel Homorodean și pe Andrei Kelemen, director executiv al Cluj IT Cluster, în prima săptămână în care am pus piciorul în această țară. Amândoi aveau o viziune pentru internaționalizarea industriei IT românești și de atunci lucrăm în această direcție. Citeste si: Clujul, în următorii 5-10 ani: Un oraș din care românii să nu mai... Carlos Parker, International Business Development Manager în cadrul Arxia

Acesta spune că una din cele mai mari lecții pe care le-a dobândit de când se află în România constă în puterea și valoarea comunității. El crede că în special în domeniile legate de inovație, cooperarea este esențială, mai ales în contextul în care este foarte dificil pentru un IMM să concureze la nivel global cu multinaționalele care dispun de capacități și resurse uriașe.

„Chiar și dintr-o perspectivă non-altruistă, construirea unor comunități și implicarea în cadrul acestora este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poți face pentru compania ta. Când ecosistemele funcționează corect, depășesc așteptările. Cred cu adevărat că IT-ul românesc are o poveste de spus lumii și aș vrea cu adevărat să ajut la răspândirea acelei povești”, a mai explicat Carlos Parker, International Business Development Manager în cadrul Arxia.

Sursa foto: LinkedIn

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: