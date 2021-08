Un avion al Armatei a plecat să-i ridice pe românii rămași în capitala cucerită de talibani

Un avion al Forțelor Aeriene a decolat spre Afganistan pentru a-i evacua pe cei 27 de români prinși acolo. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a declarat că s-au obținut autorizațiile de survol din partea a 12 state. Totodată, ministrul a făcut apel ca românii care nu și-au transmis coordonatele către ambasadă să o facă.

O aeronavă C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române a decolat pentru a efectua o misiune de urgență având drept scop evacuarea cetățenilor români din Afganistan. La bordul aeronavei se află, pentru protecție, o echipă a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata Românie, a scris Digi24.

De asemenea, un avion C-27 J Spartan este pregătit să decoleze pentru repatrierea cetățenilor români evacuați din Afganistan în alte locații cu aeronave ale NATO. Misiunea se efectuează la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, ca urmare a deteriorării situației de securitate din Afganistan.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat că mai sunt 27 de cetățeni români care se află în Afganistan și că au fost obținute toate autorizațiile de survol pentru ca ei să poată fi aduși în țară.

"Noi am lucrat încă de la începutul deteriorării situației de securitate, de la începutul săptămânii trecute, în cadrul celulei de criză interinstituționale pe care am convocat-o începând cu 13 august. Am lucrat foarte bine cu partenerii, am discutat cu SUA, cu Marea Britanie și alte state partenere care au operat zboruri spre Kabul și ca urmare a demersurilor, în capitale și pe alte canale diplomatice am reușit să facilităm evacuarea a 11 cetățeni români, apoi a 16 cetățeni români în cursul nopții de ieri. Rămân 27 cetățeni români care se află pe aeroport și în alte locații. În cursul zilei de ieri președintele Klaus Iohannis a decis ca un zbor al Forțelor Aeriene Române să fie pregătit pentru a aduce din Kabul cetățeni români. Acest zbor e pregătit pentru a se deplasa în Afganistan. În cursul nopții am obținut autorizațiile de survol pentru 12 state, traseul e lung și complicat. Chiar acum am obținut și ultima autorizație de survol, așa că avionul poate să decoleze spre Afganistan. În aproximativ două ore avionul va putea să decoleze", a declarat Bogdan Aurescu.

Citeste si: Florin Cîțu: Vom trimite un avion pentru a prelua românii din...

Sursa foto: Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: