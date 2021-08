VIDEO | O pizza cu de toate: o femeie a găsit piulițe și șuruburi în comanda de la Domino`s

O clientă care a comandat de la Domino`s a fost surprins când a descoperit piulțe și șuruburi în sosul de pe pizza sa. Femeia a comandat de la sucursala de pe Fleetwood Road North din Thornton-Cleveleys, Lancashire, și era la jumătatea drumului când a găsit obiectele în comanda sa.

Ea a comandat pizza pe 29 iulie și, după ce a contactat sucursala, i-au rambursat pizza în ziua următoare, dar de atunci au apărut fotografii online ale comenzii în cauză, scrie The Mirror.

Postarea pe rețele sociale era însoțită de o etichetă la mass-media locală și o agenție pentru siguranța alimentelor, alături de mesajul Vă rugăm să vă verificați pizza înainte de a mânca. Aș urî dacă eu sau altcineva le-ar ingera. Pot exista cazuri de sufocare prin înghițirea acestor obiecte, vă rog să fiți atenți când comandați de la Domino`s Pizza de pe Thornton-Cleveleys.

Compania a răspuns acuzațiilor cerându-și scuze pentru incident, menționând că a discutat cu restaurantul în cauza pentru ca așa ceva să nu se repete.

La Domino`s, siguranța clienților noștri este primordială, iar contaminarea de această natură este extrem de rară. De îndată ce am primit plângerea doamnei Barton în iulie, ne-am cerut scuze pentru suferința cauzată și am investigat amănunțit la nivel de magazin. I-am oferit rapid doamnei Barton o rambursare integrală pe care a acceptat-o atunci. De asemenea, am reamintit echipei noastre din magazin procesul corect pentru a evita orice probleme viitoare de această natură.

