Cu toate acestea, și dimensiunea acestei pizza este pe măsura prețului, conform Reuters. Astfel, aceasta măsoară mai puțin de 20 de centimetri.

Cât despre cost, comparând, spre exemplu, cu prețurile practicate în București în cadrul aceluiași lanț de restaurante, în Capitala României o pizza margherita mică de la Domino's, cu blat normal, costă 18.95 lei.

Prețurile la pizza în cadrul Domino's sunt mari însă și în alte orașe, cel puțin comparativ cu produsul scos la vânzare în India.

Focus: The world's cheapest Domino's pizza is in inflation-hit India. It costs $0.60 https://t.co/skawxJm1ll pic.twitter.com/bgxM7Eb3Lt— Reuters (@Reuters) July 20, 2023