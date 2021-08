”FSD Beta 9.2 nu este grozav după părerea mea, dar echipa responsabilă de sistemele Autopilot/AI se concentrează astfel încât să îl imbunătățească cât mai rapid posibil. Încercăm să avem un singur pachet atât pentru autostrăzi cât și pentru drumurile din interiorul orașelor, dar este nevoie de o refacere masivă a rețelei neurale”, a declarat Musk într-un Tweet postat recent.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.



We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.