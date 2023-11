Judecător: Elon Musk „ar fi știut” că sistemul Autopilot are probleme

Tesla a avut, recent, câștig de cauză într-un proces în care constructorul american era tras la răspundere în urma unui accident fatal în care mașina se conducea singură prin modul de rulare autonomă Auto Pilot. Chiar și așa, problemele nu s-au sfârșit pentru Elon Musk, deoarece un juecător din Florida a decis, într-un alt caz, că există „destule dovezi” care să sugereze că Musk „ar fi știut” despre limitările și problemele Auto Pilot, dar n-a făcut nimic pentru a le rectifica pe modelele deja vândute, scrie Reuters.

Încă din urmă cu doi ani scriam despre problemele sistemului Auto Pilot de la Tesla, cel care permite mașinii să ruleze, în condiții de trafic real, de una singură. În termeni oficiali, nu vorbim despre o experiență de self-driving autentică, deoarece șoferul trebuie să rămână mereu atent la volan și pedale, constructorul american oferind pe mașinile sale posibilități de rulat autonom de nivel 2 și 3.

Chiar și așa, n-au fost puține situațiile în care șoferi inconștienți au întreprins cu totul și cu totul alte acțiuni la volan, de la a lua masa și până la vizionarea unui film. Toate acestea, evident, în timp ce mașina mergea cu viteză pe autostradă. În câteva rânduri, rezultatul a fost tragic: imaginea Tesla a fost lovită de mai multe accidente mortale, mașini ce mergeau „singure” izbindu-se de diverse obstacole mobile sau nu: copaci, case, alte mașini sau chiar tiruri, cum a fost cazul în Florida.

Judecătorul Reid Scott de la Circuit Court for Palm Beach County a decis în această speță că însuși CEO-ul Tesla Elon Musk ar fi știut despre limitările și problemele Auto Pilot, mai precis ale software-ului Full Self-Driving (FSD). Astfel, procesul poate continua, iar printre capetele de acuzare se numără și neglijență criminală.

Concret, în accidentul din Florida a căzut victimă un bărbat, Stephen Banner, a cărui Tesla Model 3 a intrat sub un tir în urmă cu patru ani. Soția acestuia a deschis acțiunea in instanță și așteaptă răspunsuri de la cel mai mare producător de EV-uri din lume. Bryant Walker Smith, profesor de drept la University of South Carolina, a spus că rezultatul acestui proces este important, deoarece probele sugerează că au existat diferențe mari între ceea ce Tesla comunica către clienți, respectiv ceea ce se știa și se discuta în interiorul companiei.

„Opinia [judecătorului] lasă drum liber unei acțiuni în justiție în care judecătorul pare a fi deschis să accepte multe mărturii și alte probe care s-ar putea dovedi a fi cel puțin stânjenitoare pentru Tesla și Musk”, a spus Smith. Conform probelor existente, Reuters scrie că Tesla ar fi „demarat o activitate de marketing prin care clienții erau induși în eroare, căci li se inocula ideea că mașinile ar fi cu adevărat autonome”, iar declarațiile publice ale lui Musk ar fi „influențat și ele decisiv încrederea clienților în aceste tehnologii”.

FSD-ul oferă capacități de rulaj autonom de nivel 2, iar asta înseamnă că mașina poate merge singură doar în anumite condiții, pe distanțe limitate. Astfel, în California, Tesla nici nu mai are voie să folosească numele de Autopilot sau sintagma „full self-driving”, deoarece ar fi înșelătoare. În piață, alți constructori oferă sisteme cu autonomie de nivel 2, precum Toyota cu Toyota Safety Sense și Ford cu BlueCruise. Mercedes-Benz oferă tehnologie pentru condus autonom de nivel 3 cu Drive Pilot.

Din 2019 încoace, au fost înregistrate 736 de accidente și 17 decese asociate utilizării sistemului Autopilot. Rămâne de văzut în ce direcție se va îndrepta acest caz, dar el arată că există măcar un precedent în judecarea constructorilor care echipează mașini cu tehnologii de șofat autonom fără a pregăti publicul prin materiale promoționale și informative corecte și complete la capitolul riscurilor și obligațiilor celui de la volan.

