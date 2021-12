Cei patru bărbați sunt acuzați că au transportat imigranți ilegali într-o perioadă în care granițele Chinei sunt în bună parte închise pentru a limita numărul de infectări cu varianta Omicron a COVID-19. Îmbrăcați în costume de protecție, bărbații au fost obligați să poarte pancarte cu propriul nume și fotografii, informează Guangxi News, publicație controlată de statul chinez. Un video al incientului poate fi visionat în tweet-ul de mai jos.

NEW - Chinese lockdown rule-breakers publicly shamed and paraded through the streets carrying placards with their names in Cultural Revolution-style disciplinary measures. pic.twitter.com/vGVvveRsmZ