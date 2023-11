Xiaomi intră pe piața mașinilor electrice cu o berlină ce dezvoltă 663 cai putere

Nu, astăzi nu vom vorbi despre aeronava Sukhoi Su-7, ci despre un viitor model electric construit de Xiaomi, companie chineză cunoscută mai degrabă pentru telefoanele și scuterele sale pe baterii, nu pentru mașini. Chiar și așa, publicația Cars News China a descoperit că Xiaomi este în procesul de omologare a primului său EV, depunând documentația specifică la Ministerl Industriei și Informației Transporturilor din China (MIIT), de unde provin și materialul foto.

Primul EV al Xiaomi este, dacă ar fi să respectăm toate nișele apărute în ultimii ani, un fastback cu patru uși, cu un bot inspirat de Genesis și un spate parcă cules de la Hyundai Ioniq 6. Lung de 4,99 metri și cu un ampatament de 2,98 metri, SU7 este mai lung decât un Porsche Taycan și, la fel ca și modelul german, este echipat cu un eleron retractabil în spate. Mașina Xiaomi poate fi echipată cu jante de 19 inci sau cu unele mai mari de 20 inci conform informațiilor transmise către MIIT.

Sursă foto: Xiaomi / MIIT

Conform aceleiași surse, versiunea de bază ar avea un singur motor electric cu o putere de 295 de cai putere ce se duce doar către roțiile din spate. În schimb, o versiune AWD cu motoare pe fiecare punte ar dezvolta în total 663 de cai putere, dar viteza de top nu este impresionantă. Xiaomi SU7 standard nu poate depăși 209 km/h din cauza limitării electronice, în timp ce evarianta de top este limitată la 264 km/h.

Modelul va fi asamblat printr-o colaborare cu Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), iar Car News China a scris că tehnologii de siguranță activă cum ar fi camerele LIDAR nu vor lipsi. Producția ar începe chiar din decembrie 2023, dar nu se cunosc informații cu privire la prețul lui SU7. Este de menționat că modelul nu va fi, cel mai probabil, exportat pe piața externă, deci va disponibil doar în China. BAIC are și parteneriate cu mărci din vest, asamblând prin joint venture-ul Beijing-Benz mașini Mercedes-Benz încă din urmă cu 18 ani.

În ciuda parteneriatului cu BAIC, unele surse scriu că modelul de bază ar fi echipat cu baterii de tip LFP (litiu-ion-fosfat) de la BYD, în timp ce versiunea cea mai scumpă dual motor va avea baterii CATL. Sistemul de infotainment va rula pe HyperOS, un produs al Xiaomi. Greutatea mașinii cu motor pe spate va fi de 1.980 kilograme.

Sursa foto: Xiaomi / MIIT China

