Totul depinde acum de Administrația Federală a Aviației (FAA), fiind instituția care acordă licențele pentru astfel de mecanisme de zbor, în conformitate cu reglementările de mediu. Este de așteptat ca până în luna martie, acest raport evaluare a indicatorilor de mediu să fie gata, notează BBC.

Miliardarul a precizat că dacă se va întârzia, însă cu aprobările din partea FAA, întârzierile ar putea dura câteva luni, în contextul în care operațiunile de zbor au fost mutate la Centrul Spațial Kennedy din Florida, unde o altă rampă de lansare pentru Starship este în construcție.

The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA