Mercenari ruşi cu legături cu spionii Moscovei şi-au sporit prezenţa în Ucraina în ultimele săptămâni, alimentând temeri în rândul anumitor state membre că Rusia ar putea încerca să fabrice un pretext pentru o invazie, au declarat trei surse occidentale din domeniul securităţii, relatează luni Reuters.

Acestea au afirmat că preocupările lor s-au accentuat în ultimele săptămâni că o incursiune rusă în Ucraina ar putea fi precedată de un război informaţional şi de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a Ucrainei precum reţelele de electricitate şi gaz, conform Agerpres.ro.



De asemenea, Rusia ar putea utiliza mercenari pentru a semăna discordie şi a paraliza Ucraina prin intermediul unor asasinate ţintite şi al utilizării unor armamente specializate, au precizat sursele citate.



Duminică, SUA au avertizat din nou că Rusia ar putea pune în scenă o operaţiune "sub steag fals" în Ucraina pentru a justifica o invazie.



"Este probabil ca mercenari ruşi, sub conducerea statului rus, să fie implicaţi în orice ostilităţi în Ucraina care ar putea include un pretext pentru o invazie", a declarat o sursă de securitate occidentală, sub protecţia anonimatului.



Sursele occidentale de securitate susţin că mercenarii provin de la companiile militare private ruse cu strânse legături cu FSB, principalul succesor al KGB, şi agenţia de informaţii militare GRU.



Printre cei desfăşuraţi în ultimele săptămâni este un fost ofiţer al GRU care a lucrat şi pentru grupul de mercenari Wagner. Fostul ofiţer a mers la Doneţk, una dintre cele două regiuni din estul Ucrainei controlate de separatiştii proruşi din 2014, au precizat sursele în cauză.



Reuters precizează nu a reuşit să determine care era misiunea fostului ofiţer, a cărui identitate nu i-a fost furnizată. De asemenea, notează Reuters, grupul Wagner nu a putut fi contactat pentru a comenta informaţia.



Kremlinul a precizat luni pentru Reuters că Rusia nu-şi întăreşte prezenţa pe teritoriul Ucrainei, că trupele sale nu au fost niciodată prezente în această ţară şi nu sunt nici acum.



Ministerul rus al Apărării a refuzat să comenteze, când a fost întrebat în scris vineri despre aceste afirmaţii ale surselor de securitate occidentale.



Grupurile ruse de mercenari au furnizat arme, personal cu experienţă în operaţiunile speciale şi instruire militară miliţiilor proruse din estul Ucrainei, susţin sursele citate.



Acestea au mai declarat pentru Reuters că unii agenţi operativi ai grupului de mercenari Wagner au fost implantaţi la frontiera cu Ucraina după ce s-au antrenat la o bază a GRU din apropiere de oraşul rus Krasnodar.



Reuters menţionează că nu a putut verifica independent informaţiile privind activităţile mercenarilor ruşi în estul Ucrainei.



Alte grupuri ruse de mercenari cu legături cu FSB şi GRU şi-au sporit de asemenea activităţile în Ucraina de la începutul anului, au spus sursele citate.



SUA au exprimat temeri că Rusia ar putea folosi mercenari, forţe de operaţiuni speciale şi alte tehnici de război din zona gri pentru a delegitima Kievul înainte de invazie, au declarat mai mulţi oficiali americani pentru Reuters.



Pentagonul a trimis Reuters la afirmaţiile purtătorului de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, care a declarat anterior în această lună că Rusia încearcă să fabrice un pretext pentru o invazie.



Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Wagner şi alte grupuri private nici nu reprezintă statul rus, nici nu sunt plătite de acesta, dar a precizat că ele au dreptul să funcţioneze atâta timp cât nu încalcă legea rusă.



Uniunea Europeană a impus sancţiuni împotriva grupului Wagner anul trecut, acuzându-l că alimentează violenţa, că fură resurse naturale şi destabilizează ţări din toată lumea.



Rusia neagă că ar plănui să anexeze o altă parte din Ucraina şi Putin susţine că Occidentul amplifică isteria într-o tentativă grosolană de a atrage Rusia în război după ce a ignorat preocupările Kremlinului privind extinderea NATO după Războiul Rece.

