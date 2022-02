Șefa Parlamentului European cere excluderea Rusiei din SWIFT

”Este corect ca UE să adopte sancțiuni masive, fără precedent și severe împotriva Rusiei. Avem nevoie de mai mult și trebuie să fie mai extinse, inclusiv excluderea Rusiei din sistemul SWIFT și sancțiuni individuale dure", a scris Roberta Metsola pe Twitter.

Europe is freedom & democracy. This is our strength. We must stand for #Ukraine - for our values - even if this comes at a cost.



Our resolve will not be watered down by Kremlin aggression that looks back at spheres of influence instead of forward to circles of cooperation



1/3— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) February 25, 2022