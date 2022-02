Fiica purtătorului de cuvânt al lui Vladimir Putin, postare împotriva războiului

Elizaveta Peskova, 24 de ani, (link profil Instagram) fata lui Dmitri Peskov, cel mai proeminent purtător de cuvânt care lucrează pentru Kremlin, a postat mesajul „HET BOЙHE” – „nu războiului”, pe un fundal negru în povestea ei de Instagram, scrie Yahoo News. Acest slogan este scandarea principală folosită de protestatarii ruși pentru a se opune invaziilor din Ucraina.

Dmitri Peskov dă în mod obișnuit declarații care justifică acțiunile Rusiei și atacă SUA și aliații săi.

Elizaveta Peskova a lucrat anterior ca stagiară în cadrul Parlamentului European la Bruxelles.

Francis Scarr, un reporter BBC, a remarcat, de asemenea, postarea făcută de Elizaveta Peskova într-un tweet. La scurt timp după ce Scarr a postat captura de ecran, reporterul Washington Post Mary Ilyushina a spus că aceasta a fost ștearsă.

She has now deleted it 🤷🏼‍♀️ https://t.co/MfScSp4bIb— Mary Ilyushina (@maryilyushina) February 25, 2022