Volodimir Zelenski acuză Rusia de genocid și cere sancțiuni dure din partea ONU

Mai mult, Zelenski a cerut ONU suspendarea dreptului de vot al Rusiei în Consiliul de Securitate al acestei organizaţii. El a transmis acest mesaj pe Twitter, după o discuţie telefonică avută cu secretarul general al ONU, Antonio Gutteres.

To deprive the aggressor country of the right to vote in the UN Security Council, to qualify 🇷🇺 actions & statements as genocide of 🇺🇦 people, to help with the delivery of corpses of 🇷🇺 soldiers. Talked about it in a conversation with the #UN Secretary General @antonioguterres.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022