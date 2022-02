Discuție între Papa Francis și președintele ucrainean: Ne rugăm pentru Ucraina

Anunțul a fost postat pe Twitter de Zelenski, dar și de Papa.

”Îi mulțumesc Papei Francisc pentru rugăciunile pentru pace în Ucraina și pentru încetarea conflictului. Poporul ucrainean apreciază implicarea Pontifexului”, a scris Zelenski pe Twitter.

Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022