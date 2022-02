Ambasada Ucrainei în Israel caută voluntari care să lupte împotriva trupelor rusești

Ambasada Ucrainei în Israel a făcut apel către comunitatea ucraineană din această ţară, dar şi către populaţia israeliană în general, să se alăture luptei împotriva trupelor ruse.

''Dragi compatrioţi, fraţi şi toţi cetăţenii solidari ai Israelului şi ai altor ţări care sunteţi în prezent în Israel, ambasada a iniţiat crearea de liste cu voluntari care doresc să participe la acţiuni de luptă împotriva agresorului rus'', a semnalat ambasada ucraineană, într-un anunţ pe contul său de Facebook.

În Israel, ţară unde serviciul militar este obligatoriu atât pentru bărbaţi (trei ani) cât şi pentru femei (doi ani), se află o importantă comunitate de ucraineni, sosiţi acolo odată cu valul masiv de emigranţi evrei care au venit din Uniunea Sovietică la începutul anilor '90, scrie Agerpres.ro.

Israelul are o populaţie de circa 9 milioane de locuitori, dintre care peste 1,2 milioane sunt rusofoni şi aproximativ o treime dintre aceştia au origini ucrainene.

Apelul ambasadei ucrainene vine la o zi după ce preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a cerut premierului israelian, Naftali Benet, ca Israelul să medieze între Rusia şi ţara sa şi a sugerat Ierusalimul ca loc de găzduire a negocierilor de pace.

Zelenski a lansat un apel şi către cetăţenii europeni care au experienţă de luptă să vină în Ucraina pentru a contribui la respingerea invaziei ruse.

