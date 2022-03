Cunoscutul politolog Alina Mungiu-Pippidi, care s-a implicat intens în ultimii ani în mișcarea anticorupție din Ucraina, a oferit, pentru wall-street.ro, o evaluare a situației din țara vecină.

Wall-street.ro: Ce desfășurare credeți că vor avea ostilitățile din Ucraina?

Alina Mungiu-Pippidi: Lucrurile nu pot să evolueze bine. Trebuie spus foarte clar că noi nu trebuia să ajungem la această situație. Practic am ajuns într-o situație în care Ucraina rezistă eroic, dar nu vor veni de nicăieri întăriri, nu există cavaleria care apare în filme și ajută, ei știu acest lucru foarte bine și noi toți știm acest lucru foarte bine. Ceea ce înseamnă că, pe măsură ce trec zile și săptămâni, ucrainenii vor plăti extrem de scump pentru libertatea lor.

Singura speranță a tuturor este că se poate întâmpla ceva să cadă Putin, dar această speranță nu se aplică la viitorul apropiat, și chiar așa fiind, politica rusească de a controla, de exemplu, nordul Mării Negre, este de la Petru cel Mare, nu este numai a lui Putin. Că el a depășit unele frontiere pe care alt lider nu le-ar fi depășit, asta este posibil, dar a ne imagina că totul stă într-un singur om și că interesele pe termen lung geopolitice se modifică, e greșit.

Ceea ce înseamnă că în fiecare zi se plătește un cost de vieți foarte mare și, chiar dacă la sfârșitul acestui lucru, să zicem că poate Rusia va fi mai slăbită decât era la început, nu reprezintă câtuși de puțin o certitudine sau un avantaj suficient ca să aplaudăm acest război. În continuare soluția cea mai bună este să încercăm să obținem o încetare a focului.

Wall-street.ro: Cum vi se par sancțiunile occidentale până la acest moment?

Alina Mungiu-Pippidi: Sancțiunile au, cu certitudine, un efect. Un efect pozitiv al acestei tragedii este faptul că, practic, ceea ce a făcut Rusia contribuie la anticorupția din occident, unde de ani de zile recomandau instituții și oameni să se ia anumite măsuri pentru infiltrarea extraordinară, mai ales în domeniul financiar, a banilor murdari veniți din fosta zonă sovietică. Și nu se făcea nimic. Nici acum nu se intră atât de adânc pe cât ar trebui, dar, totuși, se intră. Aceste lucruri sunt importante.

Citeste si: ONU condamnă invazia Rusiei în Ucraina. Prietenii Rusiei s-au...

Acest conflict va schimba foarte multe lucruri în occident. Și să sperăm că va face un occident mai puțin corupt, mai puțin penetrabil și mai rezilient pe termen lung. Germania a avut ani de zile surplus bugetar și ani de zile nu a vrut să pună nimic din surplusul bugetar în domeniul securității și apărării. Și acest lucru, când ai forța lor economică și financiară, era totuși indispensabil și iată că acum, peste noapte, s-au lămurit.

Deci sunt din acest punct de vedere niște progrese, dar aceste progrese vizează termenul mediu și lung. Sancțiunile nu opresc tancuri și asta este nenorocirea în acest moment, că, unu la mână, avem în fiecare zi pierderi de vieți și, doi la mână, chiar din momentul în care oprim focul, în ce frontiere o să reușim să salvăm Ucraina și cu ce regim politic, dat fiind că ținta evidentă a rușilor este să nu existe regimul pe care îl voiau ucrainenii votat în alegeri libere cu domnul Zelenski, care luase 70% în turul doi, deci era un regim cât se poate de legitim. Aici mi se pare că nu avem soluții și alternative chiar așa de multe.

Citeste si: Noi negocieri între Rusia și Ucraina

Wall-street.ro: Vă simțiți în siguranță în România în acest moment?

Alina Mungiu-Pippidi: Mărturisesc că nu am avut timp să mă gândesc la situația noastră, pentru că, de exemplu, persoana care a țipat ieri la Boris Johnson în conferința de presă, Daria Kaleniuk, este o prietenă, este persoana pe care am antrenat-o eu, a fost unul dintre partenerii mei principali când s-a creat coaliția pentru un parlament curat în Ucraina. Am adus-o la Berlin de mai multe ori, noi avem prieteni în Ucraina, eu am creat împreună cu colegii de la Academia Mohyla din Kiev primul program anticorupție în cadrul facultății de drept, am fost foarte implicată în Ucraina în ultimii ani și ca atare sunt, trebuie să spun, mult mai speriată și mai preocupată de ce se întâmplă cu ei decât de ce se întâmplă cu noi.

Citeste si: Adrian Cioroianu nu crede că negocierile dintre Rusia şi Ucraina...

Noi suntem, totuși, în rândul doi. M-au impresionat plăcut românii care au ieșit așa de mult la ajutor, unii români, și mă impresionează extraordinar de negativ românii chibiți din zona militară care cred că în felul ăsta o să slăbim Rusia și sunt atât de lipsiți de sensibilitate față de prețul enorm pe care îl plătesc ucrainenii, în loc să fi fost mai cu grijă și să nu fi ajuns la situația în care suntem.

Sursa foto: Agerpres foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

Te-ar putea interesa și: