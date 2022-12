Alisa Kovalenko a luat pentru moment o pauză însă de la campania desfășurată de ucraineni în estul țării, concentrându-se pe post-producția celui mai recent film al său realizat în Ucraina, Frontline (Linia frontului, n.r.), despre care spune că va fi gata undeva la sfârșitul anului 2023.

Ea este de asemenea autoarea unui alt film care i-a adus notorietate, acesta fiind selectat inclusiv în festivaluri, film intitulat "Alisa in Warland" (Alisa în țara războiului, n.r.) și bazat, parțial, pe evenimentele așa-numitei "revoluții portocalii" din Ucraina, din 2014.

Recent, ea a și-a împărtășit povestea mai multor publicații străine, cum ar fi, printre altele, Marie Claire, Voice of America și Variety, în aceasta din urmă regizoarea exprimându-și scepticismul cu privire la soarta războiului din Ucraina, poziție pe care și-a menținut-o la discuția cu publicația noastră.

"Sunt în cotinuare pesimistă în ce privește soarta războiului din Ucraina, dar în același timp nu sunt foarte obiectivă, pentru că recent comandantul unității mele a murit, astfel că percep lucrurile de o manieră mult mai întunecată", a declarat Alisa Kovalenko pentru wall-street.ro.

Acesta, pe nume Valeriy Krasnian, supranumit "Bars", în vârstă de 51 de ani, a murit pentru că vehiculul său a lovit o mină, Alisa remarcând faptul că este o problemă faptul că armata ucraineană nu are în dotare vehicule cu sisteme de protecție împotriva așa-numitelor IED (Improvised Explosive Device, n.r.).

"Bars" a fost, de altfel, un militar iubit de soldații săi, așa cum reiese din omagiile aduse de aceștia după decesul său nefericit.

"Cred că rușii sunt nebuni. Ei nu înțeleg că lumea, ba chiar și natura, se ghidează după anumite reguli. Și-au insuflat ideea că sunt cea mai puternică națiune și că pot face orice", declara, de altel, acesta la câteva luni după izbucnirea conflictului pentru publicația Ukrainska Pravda.

Cyborg Valeriy Krasnian "Bars" has defended Ukraine during the first russian invasion, incl fought for Donetsk airport. After the big war started returned from abroad to repel russian aggression again. Was KIA today. Lest we forget

Source: @suspilne_news pic.twitter.com/1eHnRMMHlT— Olena Halushka (@OlenaHalushka) November 24, 2022