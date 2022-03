Primarul orașului Vasylkiv a spus că atacul a distrus pista și un depozit de combustibil și a provocat explozii la un depozit de muniție.

Videoclipul postat pe rețelele de socializare a arătat fum negru și gros care curgea de pe aerodrom.

Sur Sursa foto: Christopher Miller / Twitter

An oil depot was hit once again in Vasylkiv, south of Kyiv. Heavy smoke can be seen rising from the site. pic.twitter.com/OcxkvzXx4s — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 12, 2022

Ammunition depot in Vasylkiv, Kyiv Oblast, on fire.



According to Kyiv Oblast police, the fire broke out following a heavy Russian attack with 6 missiles at the local military airfield at about 7 a.m.



Video: Kyiv Oblast Police pic.twitter.com/jUuUFxfnk7— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022