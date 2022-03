VIDEO| Rușii sărbătoresc anexarea Crimeii pe muzică, în timp ce civilii continuă să moară în Ucraina

La opt ani după ce trupele ruse au capturat regiunea de sud a Ucrainei, Crimeea, evenimentul este sărbătorit cu mulțimi care fluturează steaguri pe stadionul Luzhniki din Moscova și lecții speciale în școli, scrie BBC.

Președintele Vladimir Putin a avut o apariție specială în fața mulțimii. Angajații de stat ar fi fost forțați să participe, mai scrie BBC. În școli, profesorii țin lecții de marcare a „primăverii Crimeii”.

Armata rusă și-a folosit bazele din Crimeea pentru a ocupa orașele de pe coasta de sud a Ucrainei în actuala invazie. Putin a folosit în mod regulat aniversarea (anuală) a anexării Crimeii „pentru a evidenția dragostea pentru patrie”.

Rușii au umplut stadionul național al Rusiei pentru un miting în care au participat cântăreți precum Grigory Leps și Polina Gagarina, precum și primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Oficialii au spus că peste 200.000 de oameni s-au adunat pe stadion, deși cifrele nu au putut fi verificate.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.



Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022