"Ucraina a preluat controlul asupra 'Vîşki Boika' (Turnurile Boiko)", a anunţat într-un comunicat serviciul de informaţii al Ministerului Apărării ucrainean (GUR). În timpul unei "operaţiuni unice", "au avut loc lupte între forţele speciale ucrainene la bordul unor nave şi un avion de vânătoare rus Su-30", adaugă comunicatul, afirmând că "avionul rus a fost avariat şi a trebuit să bată în retragere", conform Agerpres.ro.



În timpul operaţiunii, au mai fost capturate alte "trofee valoroase", precum muniţii pentru elicoptere şi un sistem radar care poate urmări mişcarea navelor în Marea Neagră, mai informează GUR.



Comunicatul aminteşte că aceste platforme au fost ocupate din 2015 de Rusia, când aceasta a anexat Crimeea în 2014, şi erau folosite de Moscova în scopuri militare de la începutul invaziei sale în Ucraina, în februarie 2022.

NEW: #Ukraine's military intelligence (GUR) claims to have recaptured the "Boiko Towers" drilling rigs in the Black Sea, after clashing with Russian.



GUR says “Russia occupied them [Boiko Towers] in 2015, and with the beginning of the full-scale invasion, used them for military… pic.twitter.com/m4v6WhtoF4— Michael A. Horowitz (@michaelh992) September 11, 2023