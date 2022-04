''Este clar că nu putem considera acest lucru ca ceva care va crea condiţii adecvate pentru continuarea negocierilor'', a afirmat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, scrie Agerpres care citează Reuters și AFP.

Rusia a acuzat Kievul de atacarea unui depozit de carburanţi din oraşul rus Belgorod, situat la 35 de kilometri de graniţa cu Ucraina.

Autorităţile ucrainene nu au răspuns deocamdată la acuzaţiile Moscovei.

Guvernatorul din Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat că două elicoptere militare ucrainene au atacat un depozit de combustibil din oraş după ce trecuseră frontiera la altitudine joasă.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz