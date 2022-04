Președintele Germaniei: M-am înşelat în privinţa lui Vladimir Putin

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier, mult timp susţinător al apropierii Occidentului de Rusia, şi-a exprimat regretul pentru această poziţie, spunând că susţinerea sa timp de mai mulţi ani a gazoductului Nord Stream 2 a fost o greşeală evidentă, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

Steinmeier, un social-democrat care a fost ministru de externe în timpul cancelarului Angela Merkel înainte de a ajunge la preşedinţie, a spus că invadarea Ucraina de către Rusia l-a făcut, la fel ca pe alţii, să se gândească sincer la ce a greşit.



"Susţinerea mea faţă de Nord Stream 2 a fost clar o greşeală. Noi sprijineam un pod în care Rusia nu mai credea şi în legătură cu care alţi parteneri ne-au atenţionat", a afirmat el.



Steinmeier a fost un membru important al aripii din Partidul Social Democrat, condusă de fostul cancelar Gerhard Schroeder, care a susţinut că a avea legături economice strânse cu Rusia este un mijloc de a o atrage în sistemul global orientat spre Occident.



Gazoductul Nord Stream 2, acum abandonat şi despre care criticii au spus că ar fi slăbit Ucraina din cauză că o scotea din reţeaua de tranzit al energiei, a fost un punct central al acelei strategii.



Acest lucru a atras o ostilitate tot mai mare, criticii postând în mod repetat pe reţelele de socializare fotografii din trecut cu el îmbrăţişându-l călduros pe ministrul rus de externe Serghei Lavrov.



Preşedintele Germaniei ar trebui să fie o figură unificatoare care este deasupra luptelor politice cotidiene şi are autoritatea morală de a-i îndemna pe oameni la un comportament mai bun.



"Nu am reuşit să construim o casă europeană comună. Nu am crezut că Vladimir Putin va alege ruina economică, politică şi morală completă a ţării sale de dragul nebuniei imperiale", a declarat Steinmeier.



"În legătură cu acest lucru, la fel ca alţii, m-am înşelat", a adăugat preşedintele Germaniei.

Sursa foto: Shutterstock

