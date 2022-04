Strategia prin care americanii vor să slăbească Rusia. În ce context Putin ar putea alege soluția nucleară

Mesajul a fost transmis foarte clar de secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, care a declarat, în timpul vizitei la Kiev, că ”vrem să vedem Rusia slăbită atât de mult încât să nu mai poată face genul de lucruri pe care le-a făcut când a invadat Ucraina”.

Ulterior, un purtător de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională a spus că afirmațiile lui Austin sunt în aceeași linie cu scopul urmărit de Statele Unite, acela de a face ca invazia să se transforme într-un ”eșec strategic pentru Rusia”.

”Vrem ca Ucraina să câștige. Unul dintre scopurile noastre este acela de a limita capacitatea Rusiei de a mai face vreodată așa ceva. De aceea îi înarmăm pe ucraineni și folosim sancțiuni și restricții de export vizând direct industria de apărare a Rusiei, astfel încât să subminăm forța economică și militară a Rusiei, forță care îi permite să își amenințe și să își atace vecinii”, a spus oficialul american.

Schimbarea de abordare a avut loc în ultimele săptămâni, reflectând convingerea că Putin nu se va limita să anexeze doar o parte din Ucraina. Ca urmare, atât SUA cât și aliații săi speră ca Rusia să iasă foarte slăbită din acest conflict - motiv pentru care trimit armament din ce în ce mai puternic și mai performant Kievului.

”Viziunea noastră este că facem practic o investiție în neutralizarea armatei și flotei Rusiei pentru următorul deceniu”, a declarat o sursă din Congresul american.

