SUA nu cred că există un pericol ca Rusia să utilizeze arme nucleare, în pofida unei recente escaladări în retorica Moscovei, a declarat un responsabil american în domeniul apărării, potrivit Agerpres.

"Continuăm să le monitorizăm capabilităţile nucleare în fiecare zi în cel mai bun mod posibil şi nu estimăm că există o ameninţare de utilizare a armelor nucleare şi nicio ameninţare pentru teritoriul NATO", a spus înaltul oficial al Pentagonului sub acoperirea anonimatului.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni că Occidentul ar trebui să nu subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear din cauza Ucrainei. Rusia a anunţat anterior în cursul acestei luni că intenţionează să desfăşoare recent testatele rachete balistice intercontinentale Sarmat, capabile să realizeze lovituri nucleare asupra SUA, până în toamnă.

Ofensiva rusă în Donbas, care progresează "lent şi inegal" din cauza rezistenţei opuse de armata ucraineană, a întârziat faţă de calendarul prevăzut, a declarat același înalt responsabil al Pentagonului. "Au întârziat cel puţin cu câteva zile", a precizat el. "Ei sunt departe de a face joncţiunea" între trupele intrate în regiunea Harkov (est), la nord de Donbas, şi cele venite din sudul ţării, unul dintre obiectivele armatei ruse pentru a ataca din două părţi forţele ucrainene desfăşurate pe linia frontului în jurul zonelor separatiste Doneţk şi Lugansk.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NRgC0XnO6B



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8qXLAsMFCd— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 29, 2022