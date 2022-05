Cum vrea Uniunea Europeană să înlocuiască gazele rusești: țările la care apelează

Uniunea Europeană va încerca să îşi extindă cooperarea cu statele africane pentru a putea să înlocuiască importurile de gaze ruseşti şi a-şi reduce dependenţa de Moscova cu aproape două treimi în acest an, informează Bloomberg.

Potrivit unui proiect de document european, consultat de Bloomberg News, în special ţările din vestul Africii, precum Nigeria, Senegal şi Angola, oferă un potenţial nefolosit în domeniul gazelor naturale lichefiate. O comunicare cu privire la angajamentul extern în domeniul energiei urmează să fie adoptat de Comisia Europeană la finele acestei luni, ca parte a unui pachet de măsuri implementat de blocul comunitar pentru a-şi reduce dependenţa energetică de Moscova, conform Agerpres.ro.



UE are de gând să îşi majoreze importurile de gaze lichefiate cu 50 de milioane de metri cubi şi să majoreze livrările de gaze prin conducte din alte ţări decât Rusia, cu 10 miliarde metri cubi, ceea ce va presupune parteneriate cu furnizorii tradiţionali pe noi baze şi găsirea de noi furnizori, se arată în documentul menţionat.



Printre măsurile cheie se numără implementarea în totalitate a acordului cu SUA pentru livrarea unei cantităţi suplimentare de 15 miliarde metri cubi de gae lichefiate în 2022, urmând ca până în 2030 să se ajungă la 50 miliarde metri cubi pe an. O altă ţintă este semnarea unui memorandum de înţelegere trilateral cu Egipt şi Israel pentru creşterea livrărilor de gaze lichefiate spre Europa până în vara acestui an.



De asemenea, blocul comunitar vrea să sprijine dublarea capacităţii Coridorului sudic de gaze, care aduce gaze naturale din Azerbaidjan, până la 20 de miliarde metri cubi pe an.



Executivul comunitar susţine de asemenea în documentul menţionat că blocul trebuie să asigure "pieţe globale de gaze lichefiate deschise, flexibile, lichide şi funcţionale" atât cu marii producători, precum SUA, Australia şi Qatar, cât şi cu marii consumatori, precum China, Japonia şi Coreea de Sud.

Sursa foto: Shutterstock.com

