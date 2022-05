Prețurile la petrol au urcat brusc după ce UE a afirmat că va impune un embargo Rusiei

Uniunea Europeană a confirmat că intenţionează să pună capăt tuturor importurilor de ţiţei şi produse petroliere rafinate din Rusia, până la finele acestui an, cea mai puternică măsură de până acum a blocului comunitar în ideea de a pune presiune economică pe Rusia ca să înceteze războiul din Ucraina. Cotaţia ţiţeiului a crescut imediat după acest anunţ, pe fondul estimărilor că va avea loc o creştere a competiţiei pentru livrările de petrol din altă parte. În jurul orei 7:45 GMT, cotaţia futures la barilul de ţiţei WTI (West Texas Intermediate n.r.) era în creştere cu 2,8%, până la 105,31 dolari per baril, în timp ce cotaţiile futures la ţiţeiul Brent erau în creştere cu 2,7% până la 107,84 dolari per baril.