Petrolul s-a scumpit din nou, după ce UE a decis reducerea importurilor din Rusia

Cotaţia barilului de ţiţei a crescut după ce statele membre UE au ajuns la un acord privind interzicerea majorităţii importurilor de ţiţei din Rusia, ceea ce a alimentat îngrijorările referitoare la o perturbare a unei pieţe care este deja supusă la presiuni pe fondul creşterii cererii de combustibil înaintea sezonului vacanţelor estivale, transmite Reuters, citat de Agerpres.

În jurul orei 3:59 GMT, cotaţia barilului de ţiţei Brent cu livrare în luna iulie a crescut cu 1,13 dolari, până la 122,80 dolari, cea mai ridicată valoare din ultimele două luni. În ceea ce priveşte contractul cu livrare în luna august, acesta a crescut cu 1,34 dolari, până la 118,94 dolari.



În ceea ce priveşte cotaţia barilului de ţiţei U.S. West Texas Intermediate (WTI), acesta se tranzacţiona la 1118,25 dolari per baril, în creştere cu 3,18 dolari faţă de valoare înregistrată vineri.



Liderii Uniunii Europene au căzut de acord, în principiu, pentru a reduce cu 90% importurile de petrol din Rusia până la finele lui 2022, după ce au reuşit să elimine opoziţia Ungariei faţă de cele mai dure sancţiuni impuse Moscovei de la debutul invadării Ucrainei.



"Cu siguranţă asta va duce la creşterea preţului petrolului, venind în contextul tensiunilor pe partea de aprovizionare. Preţul ţiţeiului se îndreaptă acum spre maximele atinse în luna martie", susţine Tina Teng, analist la CMC Markets, potrivit căreia eliminarea restricţiilor în China este un alt factor care impulsionează preţul petrolului.



În luna martie cotaţia barilului de petrol a atins ce mai ridicat nivel de după 2008, iar de la începutul acestui an şi până în prezent creşterea este de peste 55%.



Autorităţile din Shanghai au anunţat sfârşitul unei carantine de două luni, astfel că începând de miercuri majoritatea locuitorilor din cel mai mare oraş al Chinei vor putea să îşi părăsească locuinţele şi să îşi folosească automobilele.



Pe partea de producţie, marii producător de petrol reuniţi sub umbrela OPEC+ au programată joi o reuniune la care analiştii se aşteaptă să fie decisă păstrarea acordului convenit anul trecut, astfel că în luna iulie producţia de petrol va fi majorată doar cu 432.000 de barili pe zi, ceea ce înseamnă practic o respingere a solicitărilor statelor occidentale pentru o creştere mai rapidă a producţiei de ţiţei, în ideea de a provoca o scădere a preţurilor carburanţilor care au crescut exploziv în ultima perioadă.

