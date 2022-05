Auditul derulat pentru a vedea în ce stare se află compania a scos la iveală faptul că numărul conturilor false de Twitter reprezintă circa 5% din totalul bazei de utilizatori. Twitter are în total aproximativ 229 de milioane de utilizatori unici, iar cei 5% reprezintă conturi de spam, care se ocupă cu răspândirea de înșelătorii prin platforma socială, scrie Business Insider.

„Pentru a afla, echipa mea va face un eșantion aleatoriu de 100 de urmăritori ai Twitter”, a spus Musk într-un tweet, făcând referire la contul propriu al platformei, care are peste 61 de milioane de urmăritori.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022