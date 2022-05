Elon Musk suspendă preluarea Twitter din cauza conturilor false descoperite

Potrivit lui, auditul derulat pentru a vedea în ce stare se află compania a scos la iveală faptul că numărul conturilor false de Twitter reprezintă circa 5% din totalul bazei de utilizatori.

Twitter are în total circa 229 de milioane de utilizatori unici, iar cei 5% nu ar reprezenta chiar o problemă, dacă nu ar fi conturi de spam și care se ocupă cu răspândirea de înșelătorii prin platforma de socializare.

„Afacerea cu Twitter, suspendată, așteptând detalii care să confirme că volumul conturile de spam/false reprezintă sub 5%” din totalul de utilizatori”, a scris Elon Musk pe contul său.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users https://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Imediat după anunț, valoarea acțiunilor Twitter s-a prăbușit cu 25% în pre-market trading, bursa americană urmând să se deschidă din nou joi la ora 16:30 (ora României).

Breaking: Elon Musk said his deal to buy Twitter was on hold pending details on fake accounts on the social-media platform. Shares slid 25% in premarket trade.— The Wall Street Journal (@WSJ) May 13, 2022