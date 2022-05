Războiul din Ucraina a ajuns la ”intensitatea maximă”. Rușii au respins planul italian de pace

Ofensiva militară rusă a atins joi un grad de "intensitate maximă" în estul Ucrainei, unde situaţia este extrem de dificilă, în timp ce Kievul a cerut mai multe arme grele Occidentului şi a denunţat în prealabil orice fel de concesii "pacifiste" faţă de Rusia, iar un viceministru ucrainean al apărării a explicat că preşedintele Vladimir Putin "şi-ar putea salva obrazul" dacă "şi-ar lua tălpăşiţa din Ucraina", relatează AFP şi Unian.

"E greu, dar rezistăm. Luptăm pentru fiecare centimetru pe linia frontului, pentru fiecare aşezare. Armele occidentale ne pot ajuta să respingem inamicul dincolo de teritoriul nostru", a transmis prin Telegram comandantul şef al forţelor armate ucrainene Valeri Zalujnîi.

"Avem mare nevoie de arme care să permită să lovim inamicul la mare distanţă", a adăugat el, subliniind că "orice întârzierea în livrarea de arme grele este plătită de vieţile oamenilor care apără lumea de 'raşism'" - un cuvânt creat prin combinarea prescurtărilor de la "Rusia" şi "fascism", folosit în Ucraina pentru a desemna regimul instituit la Moscova de Vladimir Putin.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 May 2022



https://t.co/5IjDUc7yXO



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jgqwCWcHDP