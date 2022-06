Forţele ruse au lansat rachete de croazieră Kalibr pentru a distruge un mare depozit, din regiunea ucraineană Ternopil (vest), unde se află arme americane şi europene, a anunţat duminică Ministerul Apărării rus.

De asemenea, armata rusă a doborât trei avioane de vânătoare Su-25 ale forţelor ucrainene în apropierea oraşelor Doneţk şi Harkov, scrie Agerpres.

Russian military hit a warehouse with foreign weapons in the Ternopil region

It was destroyed by Caliber cruise missiles launched from a ship of the Russian Navy. pic.twitter.com/y98neNidka— Spriteer (@spriteer_774400) June 12, 2022

Video from the site of the explosion in the Ternopil region. pic.twitter.com/BLdkxd9HwI— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 11, 2022

Russian missiles launched from Black Sea hit Chortkiv (Ternopil Oblast)



There were 4 hits around 22.00 on 11 June; part of a military object & 4 5-story apartment buildings, gas line are destroyed. 22 people are injured, including 1 child https://t.co/u40kns9c2J pic.twitter.com/3niJrQQuG3 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 12, 2022

La 24 februarie, Rusia a lansat o agresiune militară neprovocată şi nejustificată contra Ucrainei. Moscova susţine că este vorba despre o ''operaţiune militară specială de denazificare'' a ţării vecine şi de protejare a comunităţii rusofone din estul Ucrainei.

